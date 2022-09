Golf with your Friends bei PS Plus Extra

Das neue Abo-Modell von Sony stieß zu Beginn direkt auf großes Interesse. Kein Wunder, so ist das Angebot sehr verlockend. Vor allem das PS Plus Extra Abo ist für viele Hobby-Gamer potentiell sehr spannend, da man damit auf den Spiele-Katalog zugreifen kann. Hier werden monatlich Triple A Spiele hochgeladen, die mit dem Abo kostenlos gespielt werden können. Zuletzt waren es zum Beispiel Spiele wie Avengers oder Mortal Kombat 11, die kostenlos im Extra-Abo genutzt werden konnten. Der Preis für das Abo ist ebenso im Rahmen. Das herkömmliche PS Plus Abo läuft nun unter dem Namen „PS Plus Essential“. Dieses kostet weiterhin 59,99 Euro im Jahr. Sofern man auf den Spiele-Katalog zugreifen möchte, muss man 99,99 Euro im Jahr bezahlen. In dem Fall erhält man alle Vorzüge des Essential-Abos und hat zudem Zugriff auf über 400 Spiele im Katalog. Das PS Plus Premium Abo kostet noch einmal 20 Euro mehr. In diesem Abo erhält man den Zugriff auf das Cloud-Streaming und bekommt zudem ein paar kostenlose Testversionen von neuen Spielen.

Golfen macht Freude auf der Playstation

Kunden des PS Plus Extra Abos können unter anderem auf das Spiel „Golf with your Friends“ zugreifen. Dieses Spiel wirkt zunächst recht günstig, hat aber unfassbares Potential, was den Multiplayer angeht. So kursieren schon länger Lets Plays zu diesem Spiel auf YouTube. Einige Lets Player haben es sich sogar zur Aufgabe gemacht, die Kurse in Rekord-Schlägen zu absolvieren. Einige Bahnen sind derartig trickreich, so dass sie mit Tricks oder Glitches perfekt absolviert werden können. Wenn man sich diese Tricks anschaut und im Trainings-Modus lernt, kann man im nächsten Multiplayer-Spiel für eine große Überraschung sorgen.

Verschiedene Modi bei Golf with your friends

Bei Golf with your friends gibt es den herkömmlichen Weg Minigolf zu spielen. Das Loch sowie der Ball ähneln dem konventionellen Minigolf-Spielen. Jedoch sind die Bahnen alles andere als normal. Verschiedene Welten ebnen die interessantesten Bahnen. Sie gibt es Kurse im Bereich Raumfahrt, Worms, Wald oder Wüste. Aber auch verschiedene Spielmodi machen es spannend. Sofern man genug vom Minigolf hat, kann man auch zum Dunk- oder Eishockymodus wechseln. Beim Dunking muss am Ende jeder Bahn in einen Korb gesprungen werden. Wohingegen beim Eishockey ein Tor inklusive Torwart das Ziel zeigt.