Games On Air Gaming News #29

Hallo Ihr Zockerinnen und Zocker.

Ja die Zeit vergeht und endlich ist wieder eine neue Folge draußen.

GAMES ON AIR LIVE

Dieses mal haben wir folgende Games im Angebot:

Rad Rodgers : The World One, Metal Gear Survive, Slay the Spire, Celeste, Past Cure, Sword Art Online: Fatal Bullet

In der RetroEcke heute anzutreffen: Sven Bomwollen (PC) .

Also Schaut rein, teilt, liked, kommentiert und/oder gibt uns Anregungen.

Wir freuen uns auf jeden der einschaltet.

Lieben Gruß von

Eurer GOAL-Crew