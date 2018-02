Games On Air Gaming News #28

Moinsen Liebe Leserinnen und Leser.

Nach unserer Winterpause sind wir endlich wieder am Start für euch.

GAMES ON AIR LIVE

Dieses mal haben wir folgende Games im Angebot:

Past Cure, Shadow of the Colossus, Stayin alive, Nantucket , The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia und Kingdom Come Deliverance .

In der Retroecke (passend zum aktuellen Monster Hunter Hype) Monster Hunter Freedom (PSP 2006).

Also Schaut rein, teilt, liked, kommentiert und/oder gibt uns Anregungen.

Wir freuen uns auf jeden der einschaltet.

Lieben Gruß von

Eurer GOAL-Crew