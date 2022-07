Videospiele, die große Emotionen auslösen

Es gibt einige besondere Videospiele, die uns mit ihren Geschichten faszinieren und unterhalten. Immer wieder taucht in einem unserer Lieblingsspiele eine Szene auf, die uns wirklich rührt.

Spiele wie Red Dead Redemption 2, Metal Gear Solid, Life is Strange, The Last of Us und The Walking Dead sind dafür bekannt, dass sie mit ihren starken Geschichten und emotionalen Enden die Spieler zu Tränen rühren. Sie enthalten einige der herzzerreißendsten Momente der Geschichte von Videospielen. Wer auf der Suche nach einem intensiven und emotionalen Erlebnis ist, sollte diese Spiele unbedingt ausprobieren! Warnung: Es könnte Spoiler geben!

Videospiele, die uns rühren

Die Geschichten in Metal Gear Solid, Life is Strange,The Last of Us, RDR2 und The Walking Dead sind so gut geschrieben, gespielt und gestaltet, dass wir gar nicht anders können, als uns mit den Figuren anzufreunden. Wenn ihnen etwas Schlimmes zustößt, fühlt es sich an, als würde es auch uns zustoßen. Und wenn sie trotz aller Widrigkeiten triumphieren, haben wir das Gefühl, dass wir mit ihnen gemeinsam triumphiert haben. Dies ist die Art von Geschichten, die uns dazu bringen, Videospiele zu lieben, selbst wenn sie uns das Herz brechen. Zwar können Filme, Bücher und Fernsehen alle erstaunlichen Geschichten erzählen, aber nur Videospiele geben uns das Gefühl, ein Teil der Handlung zu sein. Daher entscheiden wir uns immer wieder, in das Spiel einzutauchen, egal wie oft unsere Herzen dabei gebrochen werden. Denn am Ende ist es das immer wert.

Red Dead Redemption

Trotz der Action erzählt Red Dead Redemption im Grunde eine tragische Geschichte. Das Ende von Red Dead Redemption 2 ist besonders deprimierend. Zu den traurigsten Momenten gehört die überraschende Diagnose, die Arthur erhält, als er an Tuberkulose erkrankt, Kierans Tod sowie der Tod von Arthurs Pferd, das erschossen wird und zusammenbricht, während Arthur unter Tränen neben ihm kniet.

Als die Spieler einen Einblick in das frühere Leben erhalten, das Arthur einmal gelebt hat, sehen wir zum ersten Mal eine ganz andere Seite von Arthur, die vorher nie zum Vorschein kam. Die Beziehung zu seiner Familie und insbesondere seinem Sohn ist rührend und lässt Arthur viel sympathischer erscheinen. Obwohl Arthur nie als ein sympathischer Charakter auftritt, gibt es viele Momente, in denen Spieler eine Verbindung zu ihm aufbauen – auch solche, die nicht unbedingt traurig sind. Wir können in mehreren Szenen selbst in seine Fußstapfen treten und ihn besser verstehen, zum Beispiel während wir Poker im Casino spielen und uns dabei an dieselben Tische setzen, an denen er auch gespielt haben könnte. Die Möglichkeit, Poker online mit Freunden zu spielen, lässt Fans noch stärker fühlen, wie es sich wohl anfühlen muss, wie Arthur an den Kartentischen ein Pokerface aufzusetzen und gegen die anderen Spieler am Tisch zu triumphieren. Natürlich sind Arthurs Tod und seine Aufopferung für John eines der rührenden Momente, vor allem, wenn man sich der ganzen Geschichte der Reihe bewusst ist und weiß, wie es danach für die Charaktere wie John und Jack weitergeht.

Metal Gear Solid

Der Titel Metal Gear Solid klingt zwar nicht auf Anhieb nicht wie eine traurige Spielereihe, aber es gibt einige wirklich schöne und rührende Szenen, die Konami ins Spiel, das 2004 erschienen ist, integriert hat. Überhaupt enthält die ganze Metal Gear-Reihe einige besondere Momente, die viele Spieler berührt haben. Zum einen war da der Tod von Big Mama, einer liebenswerten Figur, die in den Armen ihres Sohnes stirbt. Als sich Gray Fox für Solid Snake opfert und im Kampf gegen Metal Gear Rex unterliegt, zeigen die Macher des Spiels, dass das Gute in Gray Fox am Ende, trotz der Rivalität, die die beiden verbunden hat, überwiegt und er sich dafür entscheidet, seinen Freund zu retten.

Life is Strange

Das Ende von Life is Strange ist niederschmetternd und von tiefem Verlust geprägt. So sehr es sich die Spieler erhoffen, sie können die Tragödie der Welt nicht verhindern. Wenn Max und Chloe schließlich herausfinden, das Rachel entführt worden ist und tragischerweise gestorben ist, anstatt ein besseres Leben zu führen, endet der letzte Hoffnungsschimmer für die Spieler und es scheint aussichtslos, alle zu retten. Auch als die Zuschauer und Max die schwierige Entscheidung treffen müssen, entweder ihre Freunde oder die Bewohner von Arcadia Bay zu retten, tritt ein weiterer trauriger Moment auf, der die Spieler emotional belastet und sie vor eine unmögliche Wahl stellt.

The Last of Us

Die Ängste, die Henry in The Last of Us verspürte, als er von seinem jüngeren Bruder Sam durch die Zombies getrennt wurde war eines der traurigsten Momente im Spiel. Henry ist außer sich vor Angst, weil er es nicht schafft, an der Seite seines Bruders zu sein, was für einen herzzerreißenden Moment sorgt. Henrys größte Sorge war immer Sams Wohlbefinden, was ihn zu einem der sympathischsten Charaktere im Spiel macht.

Ein weiterer trauriger Augenblick ist der Tod von Joels Tochter Sarah. Was diesen Moment besonders traurig macht, ist, dass sich Joel in den ersten Momenten nach der Schießszene zwischen einem Soldaten in einer Quarantänezone und Tommy überhaupt nicht bewusst ist, dass Sarah gestorben ist. Dabei war er nur wenige Augenblicke lang von seiner Tochter getrennt und hatte sie dabei für immer verloren.

The Walking Dead

Diese Geschichte enthält vielleicht einige der traurigsten Szenen und immer wieder müssen wir uns die Tränen von den Augen wischen, wenn Figuren sterben oder leiden müssen, die wir ins Herz geschlossen haben. Vor allem die Todesszenen sind oft herzzerbrechend. Es gibt so viele Szenen, es ist schwer zu sagen, wo man überhaupt anfangen soll. Da war der tragische Tod von Kenny, Tenn, Ben, Omid, Luke, Duck, Carley, Katjaa und Mariana. Doch ein Moment hat uns besonders berührt: der Tod von Lee Everett.

Lee Everett war auf jeden Fall einer der beliebtesten Charaktere der Serie. Der ehemalige Professor, der die Gruppe anführt, erweist sich als der durchweg intelligenteste und sympathischste Charakter. Es kommt für viele völlig schockierend, als Lee gegen Ende in den Arm gebissen wurde und am Ende stirbt. Doch noch erschütternder ist es, dass Clementine ihn töten muss, um ihm die Folgen des Bisses zu ersparen. Die Szene ist herzzerreißend und dies ist einer der Augenblicke, der Fans immer in Erinnerung bleiben wird.

Fazit

Dies sind nur einige Beispiele für Videospiele, die dich garantiert zum Weinen bringen. Wenn du auf der Suche nach einem emotionalen Spielerlebnis bist, solltest du dir diese Titel ansehen. Zusammengefasst ist Red Dead Redemption II ein Spiel, das eine sehr gefühlsbetonte Geschichte erzählt. Vor allem das Ende ist unglaublich stark und wird die Spieler mit Sicherheit auf eine emotionale Achterbahnfahrt bringen. Auch Metal Gear Solid erzählt eine unglaublich emotionale Geschichte, wobei die letzten Momente des Spiels besonders herzzerreißend sind. Life is Strange ist ein weiteres Spiel, das an den Gefühlen der Spieler zerrt, vor allem, wenn sie sich entscheiden, Chloe statt Rachel zu retten. Bei The Last of Us, das für seine herzzerreißende Geschichte bekannt ist, enttäuscht das Ende nicht. The Walking Dead wird ebenso Spieler definitiv zu Tränen rühren, vor allem, wenn die Charaktere ihnen ans Herz gewachsen sind.

Liebst du Spiele mit einer guten Erzählung, die dich zum Weinen gebracht haben? Hast du Lieblingsvideospiele, die eine emotionale Geschichte erzählen? Und sieh dir unbedingt unsere Testberichte anderer beliebter Videospiele an – es sind einige wirklich gelungene Titel dabei!