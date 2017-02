The Last Guardian: Dauerhafte Preissenkung

In mehreren Ländern erhält der exklusive Titel The Last Guardian eine Preissenkung. Eine Anpassung des Preises fand in vielen Ländern sowie dem PlayStation Store und Händlern wie Amazon statt.

The Last Guardian wurde erstmals 2009 auf der Electronic Entertainment Expo 2009 offiziell angekündigt und sollte 2011 exklusiv für Playstation 3 erscheinen. Zu diesem Zeitpunkt war The Last Guardian bereits zwei Jahre unter dem Studio Team Ico in Entwicklung. Allerdings kam es zu Verzögerungen bei der Entwicklung, denn der Leitende Entwickler, Fumito Ueda, hatte Sony während der Entwicklung verlassen und mit gen DESIGN ein neues Studio gegründet. Auf der Electronic Entertainment Expo 2015 wurde The Last Guardian dann endgültig angekündigt, während viele Vertreter der Fachpresse das Spiel als „in der Entwicklungshölle“ betitelten und glaubten, das Spiel würde nie eine Veröffentlichung genießen.

In The Last Guardian taucht der Spieler in die Geschichte eines alten Mannes, der über sein Abenteuer mit einer großen gefiederten Kreatur namens Trico erzählt. Während der Geschichte wechselt der Spieler in die Perspektive des Jungen, der aus nicht erkennbaren Gründen entführt wurde. Als Spieler hat man die Aufgabe mit Hilfe von Trico mehrere verschiedene Arten von Rätseln zu lösen und so in der Geschichte voranzuschreiten.

Am 7. Dezember 2016 wurde The Last Guardian in Europa und am 6. Dezember 2016 in Amerika veröffentlicht. Nun sind es knapp zwei Monate her und der Preis wird von vorher 59,99 Euro auf 35 Euro gesenkt. Ein Grund dafür ist nicht bekannt, jedoch ist die Preissenkung in vielen Ländern sowie bei Händeln wie Amazon zu verzeichnen.

Obwohl The Last Guardian von vielen großen Youtubern wie PewDiePie lang erwartet wurde und eine sehr gute Grafik aufweist sowie eines der künstlerischsten Spiele, die es in den letzten Jahren gab, ist, könnte der Grund für die Preissenkung die schlechten Verkaufszahlen sein. Publisher Sony sowie Entwickler Team Ico haben sich jedoch nicht zu den Verkaufszahlen oder dem Grund für die Preissenkung geäußert, weswegen man hier nur spekulieren kann.