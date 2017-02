Mit Vollgas hält Flatout 4 auf den Release zu

Nach zwei recht beliebten Teilen und einem, der leider nicht mithalten konnte, geht die Rennserie mit dem kreativsten Einsatz von Schleudersitzen im März in die vierte Runde!

Unter dem Namen Flatout 4: Total Insanity wird der Nachfolger der Serie von Bigben Interactive im März 2017 in Europa und in Asien (mit Ausnahme von Japan) vertrieben. Das Spiel erscheint für die PlayStation 4 und die XBox One. Entwickelt wird das Spiel von dem Pariser Studio Kylotonn Racing Games, welches schon die Rennspiele WRC (World Ralley Championship) 5 und WRC 6 entwickelt haben.

Im Gegensatz zu jenen handelt es sich hierbei nicht um eine Rennsimulation sondern um Arcade-Racing vom (hoffentlich) feinsten mit viel Zerstörung und der einen oder auch anderen Explosion.

Die vierte Iteration des Demolition Derby’s verspricht sich wieder auf die alten Wurzeln zu berufen und diese um neue Modi zu erweitern. So bietet das Spiel beispielsweise 27 konfigurierbare Fahrezuge, dazu zählen Muscle Cars, Rennwagen, Trucks und sogar Eiswagen mit Raketenantrieb. Auf 20 Strecken treten die Spieler gegen die KI oder gegeneinander Derbys, Zeitrennen, Kampfstrecken, Arenen und weiteren Herausforderungen um den Sieg an.

Dabei sind die Strecken auf hohe Geschwindigkeit ausgelegt und bieten eine zerstöbare Umgebung. Der Arena-Modus ist dabei in die Modi Deathmatch, Capture the Flag und Survival aufgeteilt. Im Kampfmodus hingegen statten sich die Spieler mit Waffen aus um einander auszuschalten. Und der legendäre Stunt-Modus, der die Serie so markant gemacht hat, ist auch wieder mit dabei. Dieser umfasst insgesamt 12 Stunts, von denen sechs Klassiker neu aufgelegt werden und sechs völlig neu sind.

Der Multiplayer umfasst sowohl online als auch lokal bis zu 8 Spieler.

Anhand des Reveal Trailers ist zu erkennen, dass unter anderem winterliche Pisten, das altbekannte Sägewerk, Kanalisationen und eine staubtrockene Wüste als Locations dienen werden.

Hoffen wir mal, dass der Trailer hält was er verspricht.