The Crew 2: Beta Anmeldung gestartet

Anfang 2018 soll der neue Ableger der Rennserie The Crew erscheinen. Ubisoft hat nun die Tore für die Beta Anmeldung von The Crew 2 geöffnet.

Am 2. Dezember 2014 wurde der erste Teil des großen Open-World-MMO-Rennspiel für Windows, Playstation 4, Xbox 360 sowie Xbox One veröffentlicht. In The Crew habt ihr viele Motorfahrzeuge zur Auswahl in den Kategorien Rennen, Drag, Straße und Offroad. Die große, offene Spielwelt bietet viele Möglichkeiten sein können unter Beweis zu stellen und durch die Zahlreichen Haupt- sowie Nebenmissionen bleibt dem Spieler hier eine sehr große Anzahl an Spielzeit. Alleine die Fahrt an der Küste entlang kann zwischen 40 Minuten und einer Stunde dauern.

Die Nebenmissionen von The Crew erstrecken sich Slalomfahrten bis zu Sprungtests die mit drei verschiedenen Medaillen abgeschlossen werden können: Bronze, Silber oder Gold. Mit über 90 Autos und jeweils 20 Autoteilen pro Auto bleiben hier dem Spieler viele Möglichkeiten seinen Lieblingswagen zu finden und individuell zu gestalten.

Ubisoft hat nun die Anmeldung zur Beta-Phase für The Crew 2 freigegeben. Auf der offiziellen Seite von The Crew 2 könnt ihr euch mit eurem Ubisoft Account für die Beta Anmelden. Dabei könnt ihr zwischen Plattformen Windows, Playstation 4 und Xbox One entscheiden. Beachtet hier jedoch, dass ihr eine gültige Email Adresse benutzen müsst, da der Code für die Beta-Phase an eure Email Adressen gesendet wird.

Mit der Beta-Phase kommt auch ein Belohnungsprogramm. In dem Belohnungsprogramm habt ihr die Möglichkeit weitere Fahrzeuge durch bestimmte Aktionen freizuschalten. Das Belohnungsprogramm wird sich einmal im Monat zurücksetzen und aktualisieren. Für Besitzer des Vorgängers The Crew erhaltet ihr sogar ein extra Wagen für Spritztouren in The Crew 2. Besitzer des Vorgängers dürfen sich auf den berühmten Ferrari 458 freuen.

Ein offizielles Startdatum der Beta-Phase wurde bis jetzt jedoch noch nicht bekannt gegeben. Man muss also auf die Email warten. Zur Beta-Phase wurde auch ein offizielle Trailer von The Crew 2 vorgestellt.