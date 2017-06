Horizon – Zero Dawn: Umfangreiches DLC vorgestellt

Horizon: Zero Dawn soll ein umfangreiches DLC erhalten. Darunter soll es eine riesige Erweiterung der Spielwelt enthalten.

Horizon: Zero Dawn hat seit Release große Wellen geschlagen. Das Spiel glänzt mit einer hervorragenden Story, super Dialogen und einer großen, offenen Spielwelt. Horizon: Zero Dawn wurde am 1. März 2017 in Europa von Sony Interactive Entertainment veröffentlicht, jedoch nicht von Sony selber, sondern von Guerilla Games entwickelt. Guerilla Games wurde durch unter anderem Killzone bekannt und gilt in Europa als eines der größten Entwickler studios.

In Horizon: Zero Dawn spielt ihr als Aloy, eine ausgestoßene des Nora Stammes. Ihr Ziehvater Rost bringt euch, Aloy, bei, wie Ihr in der Wildnis überlebt. Eure Geschichte bin jedoch erst richtig, sobald Ihr die Prüfung zum Stammesmitglied ablegt und ein unbekannter Stamm die Nora fast komplett ausrottet. Auf eurer Reise begegnet ihr vielen verschiedenen Robotern, atemberaubenden Höhlen, Gebäuden und Persönlichkeiten und werdet immer etwas zu tun haben.

Hermen Hulst, Chef von Guerrilla Games, hat in einem Lifestream von der E3 weitere Informationen zu dem kommenden DLC zu Horizon: Zero Dawn bekannt gegeben. So soll das kommende DLC „richtig Fett werden“. Es soll ein komplett neues Kapitel zu der Geschichte um Aloy geben und es soll ein neues riesiges Areal am nördlichen Gebirge für die Nutzer zur Verfügung stehen.

Natürlich werden auch neue Quests, Herausforderungen, Waffen und Siedlungen vorfindbar sein. Dazu kommen auch neue Trophäen, die zum neuen DLC erreichbar sind. Angaben zur zusätzlichen Spielzeit, die dich beim Kauf des DLC’s erwarten, gibt es jedoch bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Holst betont jedoch, dass das neue Gebiet jedoch eine “ordentliche Größe” haben werde und insgesamt “sehr fett” sein soll. Ein genaues Datum zum Release des DLC gibt es auch noch nicht, soll jedoch im Laufe dieses Jahres auf dem Markt erhältlich sein. Auch wurden noch keine Kosten zum kommenden DLC genannt.

Den ganzen Livestream zur E3 mit den jeweiligen Informationen könnt Ihr euch hier noch einmal ansehen: