Ist die KI in der Lage, das Casino auszutricksen?

Künstliche Intelligenz – dabei handelt es sich um ein Thema, das große Hoffnungen, aber auch große Ängste in der Bevölkerung hervorruft. So mancher befürchtet, dass es nicht mehr lange dauert, bis es Künstlichen Intelligenzen und selbstlernenden Systemen gelingt, die Menschheit in gewissen Bereichen zu übertrumpfen.

Eine Zukunft, in der die Maschinen den Menschen den Krieg erklären, wie es immer wieder gerne in Filmen aufgegriffen wird, scheint sehr unwahrscheinlich und doch ist es ein Fakt, dass gewisse Computersysteme schon heute dem einen oder anderen den Arbeitsplatz streitig machen.

Künstliche Intelligenzen kommen vor allem dort zum Einsatz, wo Prozesse optimiert werden müssen und wo möglichst viele Ressourcen eingespart werden sollen. Der große Vorteil einer virtuellen Intelligenz ist der, dass diese keine Lohnkosten verursacht, immer arbeitet und mit jeder Herausforderung schlauer wird. Nach unzähligen, sich immer wiederholenden Lernprozessen gelingt es der KI, Muster zu erkennen, die für den Menschen zu komplex oder zu abstrakt sind.

Schon heute zeigt sich, dass Künstliche Intelligenzen notwendig sind, wenn bei einem gesteigerten Bevölkerungswachstum die Versorgung und das geregelte Zusammenleben garantiert werden sollen. Spätestens dann, wenn einmal die Lebensmittel knapp werden und wenn Straßen nur noch in einem überfüllten Zustand existieren, ist es an der Zeit, die Rechenpower und die Fähigkeiten der KI zu nutzen.

Gemacht wird das heute unter anderem bereits bei zahlreichen logistischen Vorhaben. Die KI kümmert sich nicht nur um die Lösung einer Aufgabe, sondern ist gleichermaßen in der Lage, neue Aufgaben zu erkennen

Wie kann der Einzelne von einer Künstlichen Intelligenz profitieren?

Es scheint so, als könnte man nur als Nutznießer verbesserter Systeme und ausgeklügelter logistischer Mechanismen von einer KI profitieren. Dem ist aber nicht so. Auch wenn man es kaum glauben mag, arbeiten hinter vielen Systemen, die einem heute den Alltag erleichtern, bereits virtuelle Gehirne. Wer kann sich beispielsweise noch an lange Warteschleifen erinnern, nur um zu einem genervten und überarbeitetem Servicemitarbeiter vordringen zu können, der einen dann im Anschluss sowieso nur an einen Kollegen vermittelte oder ganz vertröstete? Diese Zeiten sind heute vor allem dank Künstlicher Intelligenzen weitestgehend vorbei.

Nicht einmal mehr das Tastensystem, bei dem mittels des Drückens einer Taste das Problem kategorisiert und besser eingeordnet werden sollte, kommt heute mehr zur Anwendung. Eine KI ist mit selbstlernender Spracherkennung ausgestattet, die sich binnen kürzester Zeit sogar an Dialekte und Fremdsprachler gewöhnen kann. Das System dringt blitzschnell zum Kern des Problems vor und kann unmittelbar Lösungsansätze liefern. Zeitgleich werden an die hinterlegten E-Mail-Adressen weitere Lösungen, Dokumente oder nötige Verträge geschickt, um das Problem mit möglichst wenig Stress und maximaler Effektivität aus der Welt zu schaffen.

Die soeben beschriebene Lösung ist eher praktischer Natur, doch so mancher möchte wissen, wie auch während der Freizeit von dem erstaunlichen Potenzial von KIs profitiert werden kann. Der eine oder andere träumt vielleicht davon, den Computer für sich denken zu lassen. Das wird in naher Zukunft so auch möglich sein. Gerade im Rahmen eines Smart Homes, das möglichst viele im Haus verbaute Systeme und Sensoren miteinander verbindet, wird sich zeigen, wie sehr ein mitdenkendes System einem den Alltag erleichtern wird.

Natürlich denkt so mancher, beispielsweise bei der Einlösung seines Echtgeld Casino Bonus daran, ob es denn nicht möglich wäre, die Künstliche Intelligenz als Stellvertreter für einen im Casino antreten zu lassen. Schließlich müsste es doch ein Leichtes für das System sein, die Mechanismen des Gewinnens automatisch zu erkennen. Die KI ist in der Lage, Wahrscheinlichkeiten in Echtzeit auszurechnen. Das ist natürlich bei gewissen Spielen ein entscheidender Vorteil und Casinos sind stark im Zugzwang, sich Lösungen durch Betrugsversuche mittels einer KI einfallen zu lassen. Besonders anfällig sind Spiele, die auf geschlossenen Systemen beruhen, die sich schon heute beispielsweise mittels Techniken wie dem bekannten “Kartenzählen” beim Blackjack überlisten lassen.

Gründe, weshalb die KI bei Slots keine Wirkung zeigt

Online Slots sind die unangefochtenen Spitzenreiter im Glücksspielbusiness. Sie können von überall aus gespielt werden und werden in ihrem Aufbau immer interessanter und vielschichtiger. Der Grund dafür ist unter anderem der, dass das Online Automatenspiel seit dem Jahr 2021 legal ist.

Jeder, der das legale Alter zur Eröffnung eines Spielerkontos erreicht hat, kann sich an den neuesten Spielen versuchen. Zu verlockend scheint nun die Möglichkeit, neben dem am Rechner oder dem Smartphone laufenden Spiel eine Künstliche Intelligenz laufen zu lassen, die für einen spielt und die Einsätze anpasst. Im Gegensatz zu Poker oder auch Blackjack scheint das allerdings schwieriger, als man glauben würde. Doch weshalb ist das so? Hier sind Überlegungen und Theorien über die mögliche Manipulation vom Casinosystemem durch KIs: