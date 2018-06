Sinking City – Neuer Trailer zum Lovecraft-Horror

Der Entwickler Frogwares präsentiert einen neuen Trailer zum Lovecraft-Spiel Sinking City.

Ein Privatdetektiv aus den zwanziger Jahren ermittelt in Oakmont Masschusetts in New England. Die Stadt wird von Überschwemmungen übernatürlichen Ursprungsheim gesucht. Es ist eine Stadt, die am Rande des Wahnsinns lebt. Den Spieler erwartet eine offene Welt, in der übernatürliche Kräfte in die Geschichte der Stadt eingreifen. Der Privatdetektiv versucht herauszufinden, welche übernatürliche Kraft hinter den seltsamen Vorkommnissen steckt. Etwas lenkt die Menschen in der Stadt und der Spieler muss herausfinden, was hinter den mysteriösen Vorfällen steckt. Schafft er es in der Stadt zu überleben und hinter das Geheimnis zu kommen oder lässt er sich selber in den Wahnsinn treiben? Die Geschichte ist unmittelbar mit Lovecrafts Welt und den Cthulu-Mythos verbunden. Das Release des Spieles ist auf den 21. März 2019 für PC, PS vier und Xbox ONE angesetzt.

