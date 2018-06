Devil May Cry 5 – Releasetermin bekannt

Der Entwickler Capcom kündigte für Frühjahr 2019 den fünften Teil von Devil May Cry an.

Einige Jahre ist es her, seit die Ereignisse von Devil May Cry 4 vergangen sind. Der junge Dämonenjäger Nero hat seinen Arm verloren und leitet jetzt eine eigene Dämonenjagdgesellschaft. Um den Verlust des Armes auszugleichen beschäftigt er den Kunsthandwerker Nico, der in die verschiedensten Prothesen zusammenbaut. Nero nutzt neue Kampfkünste und setzt verheerende Kräfte frei.

Eine neue dämonische Invasion hat begonnen. Die Samen des Dämonenbaums wurden in Red Grave City ausgesät. Mit der Red Queen und Blue Rose, sowie einem neuen Arsenal an Roboterhänden, stürzt sich Nero in die neue Aufgabe.

Devil May Cry 5 kommt zurück mit steiler Action und tollem Design. Frühjahr 2019 soll es für die Xbox ONE, Playstation 4 und PC erscheinen.

