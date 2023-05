Mortal Kombat oder Tekken?

Mortal Kombat und Tekken sind zwei beliebte Kampfspiel-Franchises, die sich seit vielen Jahren in der Videospielindustrie behaupten. Sowohl Mortal Kombat als auch Tekken haben große Fangemeinden, die von den intensiven Kämpfen, den beeindruckenden Movesets und den ikonischen Charakteren fasziniert sind. Obwohl beide Spiele dem Kampfgenre angehören, gibt es dennoch einige markante Unterschiede zwischen ihnen.

Historie von Mortal Kombat und Tekken

Mortal Kombat wurde erstmals 1992 von den Entwicklern Ed Boon und John Tobias veröffentlicht. Die Historie von Mortal Kombat ist bei Fans natürlich mehr als bekannt. Das Spiel zeichnete sich durch sein blutiges Gameplay aus, das für seine Zeit äußerst kontrovers war. Mortal Kombat entwickelte sich zu einer der bekanntesten und erfolgreichsten Kampfspielreihen weltweit. Im Jahr 2015 wurde Mortal Kombat X veröffentlicht, gefolgt von Mortal Kombat 11 im Jahr 2019. Diese Spiele bieten eine beeindruckende Grafik, eine packende Storyline und eine Vielzahl von Charakteren, die jeweils über einzigartige Fähigkeiten und Fatality-Moves verfügen. Tekken hingegen wurde 1994 von Namco entwickelt und hat seitdem zahlreiche Fortsetzungen und Spin-offs hervorgebracht. Das Spiel zeichnet sich durch sein komplexes Kampfsystem und seine tiefgründige Handlung aus. Tekken 7, das im Jahr 2015 veröffentlicht wurde, ist der neueste Teil der Hauptreihe und bietet eine noch realistischere Grafik, verbesserte Kampfmechaniken und eine Fortsetzung der epischen Geschichte um die Mishima-Familie.

Gameplay und Kampfsystem

Ein signifikanter Unterschied zwischen Mortal Kombat und Tekken liegt im Gameplay und Kampfsystem. Mortal Kombat konzentriert sich stark auf spektakuläre Combos und spezielle Moves, die oft mit brutalen Finishing-Moves, den sogenannten Fatalities, abgeschlossen werden. Somit ist Mortal Kombat sehr brutal. Das Spiel ist für seine blutigen und gewalttätigen Auseinandersetzungen bekannt und hat einen hohen Gore-Faktor. Tekken hingegen legt den Fokus auf ein taktisches und technisches Kampfsystem. Es bietet eine Vielzahl von Schlag- und Trittkombinationen sowie komplexe Wurf- und Kontermechaniken. Das Gameplay ist anspruchsvoll und erfordert präzise Eingaben und Timing, um erfolgreich zu sein. Tekken bietet auch eine große Auswahl an Charakteren, von denen jeder über einzigartige Kampfstile und Fähigkeiten verfügt.

Beliebtheit bei Let’s Plays und Let’s Playern

Sowohl Mortal Kombat als auch Tekken sind bei Lets Plays und Lets Playern sehr beliebt. Lets Plays sind Videos, in denen Spieler ihre Erfahrungen beim Spielen von Videospielen kommentieren und teilen. Viele Lets Player haben Mortal Kombat X und Mortal Kombat 11 in ihren Kanälen präsentiert, um die aufregenden Kämpfe und die blutigen Fatalities zu präsentieren und ihre Zuschauer zu unterhalten. Die spektakulären Moves und die Brutalität von Mortal Kombat bieten oft reichlich Stoff für unterhaltsame und schockierende Reaktionen der Lets Player. Auch Tekken hat in der Lets Play-Szene einen festen Platz. Die komplexen Kampfmechaniken und das taktische Gameplay bieten eine Menge Raum für strategische Entscheidungen und beeindruckende Combos, die von Lets Playern vorgeführt werden können. Viele Spieler genießen es, die verschiedenen Charaktere von Tekken auszuprobieren und ihre einzigartigen Fähigkeiten in actionreichen Kämpfen zu präsentieren. Ein bekanntes Beispiel in der deutschsprachigen Lets Play-Szene ist das Team von Rocket Beans. Sie haben sowohl Mortal Kombat- als auch Tekken-Spiele in ihren Lets Play-Reihen präsentiert. Ihre Moderatoren spielen die Spiele mit Leidenschaft und liefern dabei humorvolle Kommentare und spannende Kämpfe, was ihre Zuschauer immer wieder begeistert.

Insgesamt gibt es einige deutliche Unterschiede zwischen Mortal Kombat und Tekken. Mortal Kombat zeichnet sich durch sein blutiges Gameplay, die brutalen Fatalities und die intensiven Kämpfe aus. Tekken hingegen bietet ein taktisches Kampfsystem, komplexe Kampfmechaniken und eine epische Geschichte. Beide Franchises sind bei Let’s Plays und Let’s Playern beliebt, da sie spannende Kämpfe, spektakuläre Moves und eine Vielzahl von Charakteren bieten, die es zu entdecken gilt. Obwohl sie unterschiedliche Ansätze haben, haben sowohl Mortal Kombat als auch Tekken ihre einzigartigen Reize und haben sich als feste Größen in der Welt der Kampfspiele etabliert. Egal, ob man auf blutige Fatalities steht oder taktische Kämpfe bevorzugt, in beiden Spielen gibt es viel zu entdecken und zu genießen.