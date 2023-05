Humanity mit dem Shiba Inu ist jetzt kostenlos im PS-Plus-Katalog verfügbar

Letztes Jahr war es mit Stray eine Katze. Dieses Jahr ist es ein Shiba-Inu-Hund, der die Herzen der Spieler erobert. Das außergewöhnliche Puzzle-Spiel Humanity ist gerade auf der PlayStation gelandet und dort für alle PS-Plus-Abonnenten direkt seit Tag eins kostenlos verfügbar. Schlüpfe darin in das Fell des knuddeligen Hunds und rette die Menschheit, indem du den Menschen genau ansagst, was sie zu tun haben. Der Katalog der PS Plus Spiele wird regelmäßig mit neuen Games erweitert, und es ist immer eine Freude, wenn wir einen neuen Titel sofort am Tag des Release kostenlos im Abonnement erhalten – erst recht, wenn der Protagonist vier Pfoten hat. Genauso, wie der Indie-Liebling Stray letztes Jahr sofort kostenlos im PS-Plus-Abo enthalten war, ist jetzt ab Tag eins Humanity verfügbar. Mit dem Spiel setzt sich augenscheinlich ein vorherrschender Trend fort, denn Tiere übernehmen immer mehr die Spielwelt. Gerade erst hat Sony beim PlayStation Showcase gleich zwei neue Katzen-Games angekündigt. Wer Abenteuer auf vier Pfoten erleben will, hat damit die Qual die Wahl.

Rette die Menschheit auf vier Pfoten

Humanity wurde vom Visual Designer und Director Yugo Nakamura und Spieleentwickler Tetsuya Mizuguchi geschaffen, den Köpfen, die uns bereits Tetris Effect und Rez Infinite beschert haben. Sie haben sich ein einzigartiges und raffiniertes Game ausgedacht. In Humanity spielst du einen Shiba Inu und musst Massen an Menschen Befehle geben, um sie zu ihrer Erlösung zu leiten. Dabei bekommt es der Vierbeiner mit allerlei Hindernissen, Herausforderungen, Bossen und Rätseln zu tun, die es zu meistern gilt, um die Menschheit zum Ausgang zu führen und zu retten. Es stehen über 90 Levels bereit, in denen immer raffiniertere Puzzles auftauchen und du deine Fähigkeiten langsam verbessern und neue Skills erlernen kannst. Im Story-Modus warten zudem einige fiese Bosskämpfe, die es dem Shiba Inu nicht leicht machen.

Doch damit nicht genug, hast du die Möglichkeit, Levels zu spielen, die von der Gaming-Community selbst erstellt wurden. Damit gibt es immer Neues zu entdecken und neue Rätsel zu lösen, während du die Menschheit rettest. Natürlich hast du auch die Möglichkeit, deine eigenen Levels zu erstellen und Rätsel zu kreieren und sie mit der Community zu teilen. Um das einzigartige Puzzle-Game noch immersiver zu gestalten, steht sogar ein optionaler VR-Modus zur Verfügung. Mit dem brandneuen PS VR2 Headset und PS VR2 Sense-Controller tauchst du mit allen Sinnen in die Pfoten des Shiba Inu. Das ist aber kein Muss, eine PS4 oder PS5 reichen vollkommen aus, um als süßer Hund die Menschheit zu retten.

Tiere in der Welt der Spiele

Alle lieben Tiere, und das ist auch in der Welt der Gamer und Spielentwickler nicht anders. Jede Menge Spiele lassen Spieler bereits in die Rollen von allen möglichen Tieren schlüpfen, um Abenteuer aus einer neuen Perspektive zu erleben. Ein Titel im PS-Katalog hat hier im letzten Jahr besonders für Aufmerksamkeit gesorgt: Stray. Die Straßenkatze aus dem Indie-Abenteuer-Spiel von Entwickler BlueTwelve und Publisher Annapurna Interactive hat die Welt im Sturm erobert und sogar bei den Game Awards 2022 abgeräumt. Doch auch jede Menge weitere Spiele aller möglichen Genres nutzen bereits seit langem die Welt der Tiere. In dem Simulationsspiel Animal Crossing laufen alle möglichen menschenartigen Tiere umher, der Goat Simulator lässt dich selbst zur verrückten Ziege werden und sogar das Untitled Goose Game mit der Gans kommt gut an. Auch im Bereich der klassischen Spiele sind die Tiere los. Auf Plattformen im Netz steht eine große Bibliothek an Slots bereit, die alle möglichen Thematiken und Charaktere auf ihren Walzen darstellen. Im Slot The Dog House übernehmen Hunde das klassische Spiel, während sich die Symbole in Mustang Gold um wilde Pferde drehen. Sogar in der Welt von VR haben Tiere längst ihren Platz gefunden, wie das Hit-VR-Game Moss und Moss Book 2 eindeutig zeigen, in denen eine kleine weiße Maus zum Helden wird.

Doch damit hört der tierische Trend längst nicht auf. Spielentwickler wissen, was gut ankommt, und bringen daher noch jede Menge weitere tierische Titel heraus. Gerade gab es gleich zwei Katzenspiele, die bei Sonys PlayStation Showcase angekündigt wurden: Revenant Hill und Cat Quest: Pirates of the Purribean sollen nächstes Jahr auf der PS4 und PS5 erscheinen. In beiden werden Katzen zu Protagonisten. Während du in Revenant Hill als Katze Twigs eine eigene Community bildest und Partys für Hexen und Dämonen schmeißt, setzen im neuen Cat Quest-Titel die Piratenkatzen die Segel. Wir wissen nicht, welches der beiden genialer klingt.

Ob Hunde, Katzen, Ziegen oder Gänse, Tiere kommen bei Gamern immer gut an. Der neuste Liebling ist der Shiba-Inu-Hund in dem raffinierten Puzzle-Spiel Humanity, das gerade in der Game-Liste im PlayStation Store für die PS4 und PS5 gelandet ist. Für PS-Plus-Abonnenten ist das Hunde-Game kostenlos im Abo enthalten! Worauf wartest du? Die Zukunft der Menschheit liegt in deiner Pfote!