Das Jahr 2021 beginnt wie das letzte aufgehört hat, ernüchternd. Die Pandemie hat die komplette Welt in der Hand und sorgt dafür, dass weitaus mehr Zeit in den eigenen vier Wänden verbracht wird als es normalerweise der Fall wäre. Viele Branchen sind somit arg gebeutelt, was die eigenen wirtschaftlichen Entwicklungen betrifft. Doch eine Branche profitiert aktuell ungemein: die Gaming-Branche.

Was das mobile Gaming im Jahr 2021 bereit hält

Laut einigen Experten wird das Jahr 2021 im Zeichen des Gamings stehen. Ungewiss ist dabei nur, ob die Konsolen den Sprung – unter anderem mit der neuen X-Box und der Playstation 5 – wieder nach vorne machen werden. Hatten sie über die letzten Jahre doch kleinere Einbußen hinnehmen müssen. Das mobile Gaming hingegen ist laut Umfragen beliebter denn je. Kein Wunder, sind doch Spiele wie Happy Wheels oder Candy Crush Saga ganz einfach und bequem von überall aus zu spielen und zudem meist völlig kostenlos. Dabei finden aber auch immer mehr Triple AAA Spiele den Weg auf das Smartphone. Wer hätte sich vor ein paar Jahren bereits denken können, dass Spiele wie Fifa oder PubG in das mobile Format gebracht werden? Ebenso ist der Run auf online Casinos – nicht zuletzt aufgrund von vielen Twitch-Streams – enorm angestiegen. Man könnte sogar sagen, dass Anbieter wie unter anderem JackpotCity Online Casino am meisten im letzten Jahr vom mobile Gaming Boom profitiert haben. Gerade der Bereich der online Glücksspiel-Anbieter hatte einen rasanten Anstieg. Die Kombination aus der Lockerung der Gesetzeslage in Deutschland und dem massiven Hype auf Streaming-Plattformen, wo bekannte deutsche Streamer live ihre Erfolge und Misserfolge beim Spielen verschiedenster Slots präsentierten, sorgten bei vielen Usern für Begeisterung.

Trend rund um die Playstation 5

Das Thema der Playstation 5 wird trotz der anfänglichen Schwierigkeiten heiß diskutiert. Vor allem der neuartige Controller weckt Begeisterung bei den Spielern. Ob Sony den gewünschten Sprung mit ihrer heiß erwarteten Playstation 5 noch schaffen wird bleibt dennoch abzuwarten. Der Start ist aufgrund von Lieferengpässen und Bot-Ausverkäufen nicht so gelungen wie man es sich zunächst gehofft hatte. Dennoch ist das Interesse an der neuen Konsole von Sony weiterhin enorm hoch, so dass die Nachfrage auch bei geringem Angebot noch weiter konstant hoch bleiben wird. Auch bei Rocket Beans TV wurde die Playstation 5 äußerst positiv angenommen.