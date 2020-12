Slots mit verrückten Themen und Spielmechaniken

Slots mit Früchten oder Diamanten kennt jeder, der sich gerne Mal die Zeit in einem Online Casino vertreibt. Viele ähneln sich und die Spielkonzepte sind ebenfalls meistens gleich. Dabei spielt es keine Rolle, von welchem Provider die Spielautomaten sind. Es gibt nicht wenige Spieler, die ständig auf der Suche nach neuen, verrückten Spielideen und Konzepten sind. Wir haben die Automatenspiele herausgesucht, die entweder durch eine verrückte Story, einem vollkommen durchgeknallten Konzept oder durch eine Mischung aus beidem sich von der Masse der Spielautomaten abheben.

Reactoonz 2 von Play’n Go

Bereits mit dem ersten Teil der Serie landete Play’n Go einen großen Hit. Reactoonz 2 setzt noch einen drauf und führt das ungewöhnliche Spielkonzept mit den witzig animierten Mini-Monstern und dem Gargantoon weiter. Im Mittelpunkt des Geschehens befinden sich die cartoonartig gestalteten Monster, die wahlweise mit einem oder mit zwei Augen das Spiel bevölkern. Bei diesem Spielautomaten gibt es keine Walzen, sondern ein 7×7 Symbole großes Spielfeld. Die Monster fallen bei jedem neuen Spin von oben herab. Eine Gewinnkombination entsteht, sobald mehr als vier gleiche Symbole nebeneinander liegenbleiben.

Es spielt dabei keine Rolle, ob die Symbole vertikal oder horizontal benachbart sind. Symbole aus Kombinationen verschwinden und die darüber liegenden Monster rücken in die entstandenen Lücken. Solange es Kombinationen gibt, fallen immer wieder neue Monster vom Himmel. Je mehr Kombinationen, desto besser: Jede Menge Features warten auf die Spieler, die möglichst viele Symbole zum Platzen bringen. Im besten Fall greift das Gargontoon in das Spiel ein und ermöglicht dem Spieler durch riesige Wild-Symbole noch mehr Gewinne.

Das verrückte Gamedesign und die ungewöhnliche Spielmechanik machen dieses Spiel beinahe schon zum Pflichtprogramm für alle, die eine Abwechslung brauchen.

Robots Energy Conflict von Evoplay

Der Spielautomat Robots Energy Conflict von Evoplay entführt uns in die Science-Fiction. Es dreht sich um einen fiktiven Konflikt zwischen mehreren Robotern und um Energiesteine. Das Spiel ist grafisch aufwendig und mit vielen Animationen ausgestattet. Die Roboter kommen im Freispielmodus zum Einsatz. B.E.I., Kain, Fatboy heißen die Protagonisten, die in diesem 5-Walzen-Slot den Spieler unterstützen. Es geht hier vor allem um Wild-Symbole, die vermehrt oder sogar in Sticky-Wild-Symbole umgewandelt werden, die bis zum Ende der Freispiele an Ort und Stelle verbleiben. Zusammen mit der futuristisch anmutenden Synthesizer-Musik und dem düsteren Gesamteindruck hat sich Robots Energy Conflict seinen Platz in dieser Liste mehr als verdient.

Wild Worlds von NetEnt

Sie wollten schon immer mal in die Rolle eines Superhelden schlüpfen? Bei Wild Worlds von NetEnt haben Sie die Gelegenheit dazu. Vier Superhelden in Gestalt von Geflügel fristen ihr Dasein in einem großen Büro und warten darauf, dass das Böse sich zeigt und die Menschheit ins Chaos stürzt. Dieses zeigt sich in Gestalt einiger Monster, die es im Freispielmodus zu bezwingen gilt. Mit einem außergewöhnlichen Spielkonzept muss hier vorgegangen werden: Durch Gewinnkombinationen schießen die Helden dem Monster immer mehr Körperteile ab, bis schließlich nichts mehr von ihm übrig ist. Schließlich geht es gegen den Endgegner, einem Riesenmonster. Ist auch dieses bezwungen, geht es in die nächste von insgesamt drei Welten:

Dunkler Wald

Eiswelt

Feuerland

Und auch das Basisspiel hält sich nicht an gängige Konventionen. Walzen gibt es keine, stattdessen gibt es eine ganze Reihe von Symbolen, die neben- und oder übereinander eine Gewinnkombination ergeben. Ein irrwitziger Spaß, den NetEnt uns da serviert.

Football Superstar von Endorphina

Worum geht es im Leben eines Fußballstars? Genau: Um viel Geld, teure Uhren und Autos und, natürlich, um schöne Frauen. Das zumindest sind die Hauptzutaten für den Football Superstar Slot von Endorphina. Als Protagonist kommt ein Fußballer ins Spiel, der zwar offiziell keinen Namen hat, jedoch eine frappierende Ähnlichkeit mit Portugals Cristiano Ronaldo aufweist. Ein bisschen um Fußball geht es dann aber doch noch, denn das Scatter-Symbol ist ein riesiger Pokal und das Wild-Symbol das Spielgerät selbst. Insgesamt 50 Gewinnlinien sorgen für große Chancen und im Freispielmodus kommen extra Wild-Symbole dazu. Ein Slot nicht nur für Fußballfans.

Leprechaun goes Egypt von Play’n Go

Zwei Welten, ein Slot: Mit dem Leprechaun goes Egypt Slot spannt Play’n Go den Bogen zwischen zwei verschiedenen Mythen. Ungewöhnlich ist bei diesem Spielautomaten nicht nur, dass eine irische Sagengestalt einen Ausflug ins alte Ägypten wagt, sondern auch die Gesamtatmosphäre. Wer schon immer mal einen Slot spielen wollte, bei dem irische Folk-Musik und ägyptische Hochkultur aufeinanderprallen, ist hier genau richtig. Begleiten Sie den Leprechaun auf seiner Reise in die Pyramide, um verborgene Schätze zu entdecken. Mit Freispielen und einem Bonusspiel kann der Spielautomat punkten. Der irische Gnom verdoppelt Gewinne, sollte er als Joker Teil einer Gewinnkombination sein. Zudem müssen Sie ihn durch den Irrgarten einer Pyramide lotsen, um jede Menge Extragewinne abzukassieren.

Fire Joker von Play’n Go

Ein weiterer Titel von Play’n Go zeigt eindrucksvoll, wie mit einfachsten Mitteln eine ungewöhnliche Spielidee realisiert werden kann. Denn beim Fire Joker spielen fällt eines sofort auf: Es gibt nur drei Walzen, was heutzutage ohnehin ungewöhnlich ist, nebst den fünf Gewinnlinien. Die Symbole folgen dem Casinothema und bestehen hauptsächlich aus Früchten. Doch der Provider hat das altbekannte Spielsystem abgeändert und eine Joker-Walze ins Spiel gebracht. Wenn zwei Walzen insgesamt sechs gleiche Symbole anzeigen und es dennoch keinen Gewinn gibt, weil die dritte Walze andere Symbole hat, gibt es einen kostenlosen Re-Spin neben dieser Walze. Das erlaubt hohe Gewinne. Und als ob das nicht schon ausgereicht hätte, gibt es das Firewheel, welches im Zusammenhang mit den titelgebenden Jokern Multiplikatoren enthält.