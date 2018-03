Media-Markt: Nintendo Switch heute für 288€

Die letzte Konsolen Generation von Nintendo, die Switch, zeigt sich meistens mit einem Preis von 330€ zum heutigen Stand. Wenn ihr schon immer die Switch euer Eigen nennen wolltet, sollte ihr dieses Angebot nicht verpassen.

Mit der letzten Konsole von Nintendo, der Switch, hat der Entwickler eine Hybrid Konsole auf den Markt gebracht. Möchte ein Mitbewohner Fernsehen gucken, während ihr gerade an der Switch spielt, so müsst ihr das Spielen nicht unterbrechen. Ihr könnt ganz einfach den Spielspaß auf das Tablet umstellen und weiter spielen, während euer Mitbewohner Fernsehen gucken kann. Auch Unterwegs ist die Switch zu nutzen, mit dem integrierten Akku.

Je nach Spiel habt ihr mal mehr oder auch weniger Zeit zum Spielen. Auch praktisch ist es, das man auf der Switch mit mehreren Personen spielen kann. Das heißt, ihr könnt im Zug, im Park oder auch im Café mit euren Freunden spielen ohne zuhause rumsitzen zu müssen. Für manche Personen ist der Preis jedoch nicht angemessen, weswegen man gerne mal ein bis zwei Jahre wartet, bis die Switch günstiger wird. Oder man kauft diese gebraucht und kann leicht in den sauren Apfel beißen, wenn diese nicht funktioniert.

Media-Markt möchte mit ihrem Angebot nun Käufer locken. Für einen Preisnachlass von fast 50€ von 330€ auf 288€ möchte Media-Markt die potentiellen Käufer noch einmal ansprechen. Dieses Angebot gibt es jedoch nicht als Bundle mit einem Spiel, sondern nur die Konsole selber. Solltet ihr gerne länger etwas von der Konsole haben, könnt ihr zwischen zwei Garantien auswählen, in der Ihr vier Jahre Garantie oder vier Jahre eure Switch vor Stoß-, Sturz- oder Wasserschäden schützen könnt.

Die Konsole gibt es wahlweise in Neon-Rot/Neon-Blau oder im Standart Grau. Sollte kein Media-Markt Händler in eurer Nähe sein, so könnt ihr die Konsole natürlich auch Versandkostenfrei im Online-Shop von Media-Markt erwerben oder auf eine Rate von 10,28€ (Beispiel) pro Monat abbezahlen.

Das Angebot von Media-Markt läuft jedoch nur, solange der Vorrat reicht. Hier gelangt ihr zum Online-Shop.