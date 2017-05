Lets Play You! Levos Kysan als Hoffnung Lübecks

Hier haben wir den Mann, der Lübeck retten und ehren wird. Ein Lets Player aus der Stadt des Nordens, die unter seiner Stimme aufblühen wird. Hier ist Levos Keysan.

Hinter dem japanisch anmutenden Namen verbirgt sich der 23-jährige Pascal, der in der Hansestadt Lübeck seine Spiele auf YouTube hochlädt. Nicht nur auf YouTube, sondern auch auf Twitch ist der Lets Player sehr aktiv und so gesellen sich zu seinen festen Projekten auf YouTube immer wieder Livestreams, die Levoy Keysan zum Besten gibt. Aktuell spielt er Fifa17 Sim City 4, Metin 2, The Division, Assassins Creed Black Flag und Guild Wars 2 sowie vieles vieles mehr. Hier ist also für jeden etwas dabei.

Neben seinen 137 Abonnenten hat er bereits erstaunliche 1.111 Videos hochgeladen und ist mit zwei weiteren Kanälen immer für seine Community am Start. Ein sehr interessantes Interview mit einem sehr interessanten Menschen auf unserem sehr interessanten Portal. Äußerst interessant. Aber schaut einfach mal selber in das Video rein. Wir wünschen euch dabei viel Spaß!