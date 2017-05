Lets Play You! Tony Frockster bei uns im Interview

Der nächste Kandidat hat mich persönlich sehr erstaunt und berührt. Tony ist ein Lets Player mit einer Behinderung. Das hindert ihn aber dennoch nicht daran, Spiele aufzunehmen und das Leben weiter voll auszukosten. Ein großartiger Mensch!

TonyFrockster ist ein äußerst interessanter und besonderer Kanal. Besonders, weil der Mensch hinter dem Channel, nämlich der Tony, unter einer Infantilen Zerebralparese leidet. Eine Entwicklungsstörung, die durch das Atomunglück Tschernobyl ausgelöst worden ist. Das hält Tony aber nicht davon ab, sein Leben zu leben und sein Ding durch zu ziehen.

Das Sprechen fällt ihm sehr schwer und durch seine Blockade im Kleinhirn muss er sich stark auf alles konzentrieren, was er tut, dennoch steht er fest im Leben und gibt besonders für seinen Kanal immer 100%.

Momentan zählt sein Kanal 178 Abonnenten und 274 Videos. Aktuelle spielt er unter anderem Portal Knights und Deponia Doomsday. Schaut einmal auf seinem Kanal rein und gebt euch das Interview, was ich mit ihm geführt habe. Es ist schön zu sehen, dass Lets Player so Facettenreich sind und speziell dieses Hobby für Tony neue Kraft bereit hält und er sich damit auch an andere Menschen mit einer Behinderung richtet. Sowas rechne ich sehr hoch an.

