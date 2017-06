Lets Play You! BluesilverLP schlägt auf

Alex aka BluesilverLP hat eine offene Tür gesehen und ist in die wunderbare Welt von YouTube eingetreten. Seit dem lädt er Lets Plays hoch und beglückt die Menschen mit seinen kommentierten Spielevideos.

Mit aktuell 107 Videos und insgesamt 10 Abonnenten spielt BluesilverLP vor allem gerade Banished und Stronghold 2 aber auch CSI und Swat 4. Von gemütlichen Strategiespielen zu Action geladenen Shootern findet ihr bei BluesilverLP eine Menge verschiedener Projekte. Da Alex momentan seine Wohnung renoviert herrscht gerade eine Aufnahmepause aber er hat sich fest vorgenommen, danach wieder voll durchstarten zu wollen.

Letztes Interview: Die Leonieten

Ein weiterer frischer Lets Player der in der Szene auf YouTube Fuß fasst und mit verschiedenen Spielen sich einen Namen unter den Lets Playern machen möchte. Wenn ihr Alex auf seinem Weg begleiten wollt, könnt ihr das gerne tun und einmal auf seinem Kanal vorbeischauen. Bis dahin schaut euch doch einmal das Interview an, was ich mit ihm geführt habe. Wir wünschen euch dabei viel Spaß!