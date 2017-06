Lets Play You! Mutter und Tochter als die Leonieten

Es gibt die ausgefallensten Lets Player und YouTuber aber diese hier setzen dem noch einen drauf. Die Leonieten bestehen aus Diana und ihrer Tochter Antonia. Beide spielen für ihr Leben gerne und haben einen Lets Play Kanal.

Das Computerspiele spielen oder sogar einen Lets Play Kanal auf YouTube betreiben, eher zu einer Gruppe der jüngeren Generation zuzuschreiben ist, hat sich in der heutigen Zeit fest in den Gedanken der Gesellschaft verankert. Doch mit der Zeit altern auch die Menschen, die damals als Kinder die ersten Konsolen gespielt haben und so steigt der Altersdurchschnitt der Gamer von Jahr zu Jahr.

Mit dazu gesellen sich auch manchmal besondere Konzepte auf YouTube hinzu und genau hier kommen die Leonieten ins Spiel. Ein Kanal, der von der Mutter und der Tochter betrieben wird. Kommentierte Spielevideos von zwei tollen Frauen, die zusammen ein starkes Team abgeben und locker luftig leicht durch YouTube hüpfen und mit ihren Videos unterhalten. Mit ihren aktuell 61 Abonnenten sind bereits 109 Videos veröffentlicht worden aber auch im Bereich Streaming hat das Duo stark zugelegt und ist nun auch Live on Air. Neben The Evil Within, TombRaider und Outlast gesellen sich allerlei neue und aufregende Spiele, die in Kombo mit dem Familiengespann eine gute Mischung ergeben.

Ein toller Kanal und ein tolles Konzept, welchem man auf YouTube nicht oft begegnet. Viel Spaß bei dem Interview!