Lets Play You! DarkedLetsPlay kommt ran

Kommen wir zu einem Zweier-Gespann, was sich noch viel mit dem Klischee Minecraft-Kiddies konfrontiert sieht. Denn David und Jack betreiben beide einen Minecraft Kanal und sind 15 Jahre alt.

Die beiden jungen Lets Player stehen noch ganz am Anfang und zählen mit ihren 10 Videos aktuell 14 Abonnenten. Besonders interessant finde ich in diesem Fall diese Konstellation, weil hier viele Klischees zusammen kommen und direkt einmal überprüft werden kann, ob vieles der vielen Dinge, die man über Lets Player so sagt auch stimmen oder Unsinn sind.

Ich finde es großartig auch junge Lets Player mit im Interview zu haben und auch wenn die beiden Jungs noch ganz am Anfang stehen, drücken wir ihnen alle Daumen, die wir haben. Aktuell wollen sich die beiden mehr auf Commentarys beschränken, haben aber im Vorfeld schon ein paar Videos von Minecraft hochgeladen. Ich weiß, was jetzt viele denken werden.

Aber bevor ihr urteilt, seht euch das Interview an und lernt einen der YouTuber, nämlich den David, kennen. Denn es steckt so viel mehr hinter einem Menschen, als es zunächst immer den Anschein hat. Und in der Zeit, wo sich jeder über kleine Kinder aufregt, die Minecraft spielen, sollte man sich ernsthaft mit diesem Gedanken konfrontieren und die andere Seite einmal aussprechen lassen. Daher sehr viel Spaß bei diesem Interview!