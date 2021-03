Die Top 5 der Technologie-Trends im Jahr 2021

Technologie bestimmt unseren Alltag mehr, als man wahrhaben möchte. Wie wichtig technologische Neuheiten für uns sind, das merken wir zumeist erst dann, wenn sie uns fehlen. Jedes Jahr bringt seine eigenen neuen technologischen Besonderheiten hervor. Dabei gibt es Meilensteine, wie die Einführung des ersten Smartphones, aber auch ruhigere Jahre, die weniger durch Bahnbrechendes auffallen. Was in einem Jahr aus technologischer Sicht wichtig ist und was nicht, das lässt sich erst am Ende feststellen. Doch Prognosen geben eine gute Aussicht darauf, was im spannenden Jahr 2021 wartet. Der Arbeitsmarkt hat sich verändert und der Komfort vom eigenen Zuhause nimmt eine wichtigere Rolle als je zuvor ein. Ebenso wichtig wie der Komfort und die Unterhaltung werden technische Neuerungen im Gesundheitswesen.

Im Jahr 2021 zeigt sich, dass es an der Zeit ist, vor allem die praktischen Fähigkeiten moderner Technik zu schätzen. Natürlich haben auch technische, kurzweilige Spielereien noch immer ihre Daseinsberechtigung, aber in unsicheren und ungewissen Zeiten ist es überfällig, dass moderne Technologien ihre Vorteile in der Bekämpfung und der Bewältigung von Krisen zeigen. Wer früh genug erkennt, welche Technologien im Jahr 2021 den Markt dominieren, der hat zudem die Chance, klug und zukunftssicher in den Markt zu investieren. Es gilt, die Zeichen der Zeit frühzeitig zu verstehen. Ein Beispiel für bahnbrechende und zukunftsweisende Technik ist das Spielautomaten kostenlos spielen ohne Anmeldung. Die Möglichkeit, erstklassige Spiele und wahre Klassiker kostenlos auszuprobieren ist nicht neu, dennoch zieht sie aufgrund der Attraktivität der Spiele jährlich viele neue Interessierte an, die Lust darauf haben, die Faszination eines Slots kennenzulernen.

Diese technologischen Trends dominieren im Jahr 2021

Um herauszufinden, welche Trends in Sachen Technologie im Jahr 2021 Bestand haben, ist es wichtig, die aktuellen Tendenzen rechtzeitig zu erkennen. Das Jahr 2020 hat für jedermann eine Bewährungsprobe dargestellt. Umso wichtiger ist es im Jahr 2021, Technologien so zu nutzen, dass diese die Lebensqualität erhöhen. Das ist nur dank radikaler Änderungen in vielen unterschiedlichen Bereichen möglich. Somit ist es nicht verwunderlich, dass die technologischen Trends im Jahr 2021 in vieler Hinsicht einer echten Revolution gleichen. In diesem Jahr ist es an der Zeit, dass Tech-Konzerne zeigen, was sie zu leisten vermögen. Wer technologisch gut auf 2021 vorbereitet sein möchte, der wirft einen Blick auf die folgenden Neuheiten, die eine große Rolle spielen:

Technologie im Gesundheitswesen: Das Jahr 2020 hat gezeigt, dass auch das System, das sich in einem Zustand der perfekten Vorbereitung glaubt, schnell an seine Grenzen stößt. Ein Grund dafür ist veraltete Technik im Gesundheitswesen. Zwar sind die eingesetzten Geräte effektiv, doch sie arbeiten langsam, kostenintensiv und zudem nur schwer zu warten. Beim Auftreten größerer Krankheitswellen werden Krankenhäuser schnell überfordert. Um schneller auf Viren und andere Erreger zu reagieren, werden Tech-Konzerne im Jahr 2021 neue Konzepte und Entwürfe für das Gesundheitswesen präsentieren. Deren Ziel ist es, die Kapazitäten in Krankenhäusern zu erhöhen. Somit kann nicht nur in Einzelfällen, sondern auch im Falle einer Epidemie oder einer Pandemie mit Erfolg reagiert werden. Der Siegeszug von 5G: Mehr als 50 Anbieter in 30 Ländern werden im Jahr 2021 das bislang schnellste mobile Netzwerk 5G aktivieren. Trotz vieler Bedenken wird die neue Bandbreite zahlreiche Vorteile mit sich bringen. Daten können schneller denn je übertragen werden und zudem ist es nun noch besser möglich, beispielsweise den Verkehr in Echtzeit zu übertragen. Wer gerne Videos oder Musik streamt, der kommt dank 5G in einen noch nie zuvor erlebten Entertainment-Genuss. Die Auflösung von Videos wird immer höher, sodass immer größere Datenmengen transportiert werden müssen. 5G wird im Jahr 2021 diese Mengen locker bewältigen und ein Zeitalter eines immer schneller werdenden mobilen Internets einläuten. Die Wichtigkeit der Cloud: Die Cloud ist keine Erfindung des Jahres 2021. Doch in keinem Jahr zuvor war sie so wichtig wie in diesem Jahr. Firmen sahen sich im Angesicht einer Pandemie dazu gezwungen, vollkommen neue Konzepte anzuwenden. Diese bedeuteten in vielen Fällen, dass eine Rückkehr in Büroräumlichkeiten nicht möglich war. Damit blieb vielen Mitarbeitern ebenfalls der Zugang zu wichtigen Daten und Informationen verwehrt. Vor allem die Umstellung auf die Heimarbeit aller Mitarbeiter verlangte Unternehmen vieles ab. Im Vorteil waren die Firmen, die bereits im Vorhinein auf die Möglichkeiten der Cloud gesetzt haben. Dort sind sämtliche Elemente hinterlegt und jeder Mitarbeiter greift mit wenigen Klicks darauf zu. Im Jahr 2021 gehen Cloud-Services vollkommen neue Wege. Die Bedienung wird nochmals erleichtert, größere Mengen lassen sich einfacher speichern und der Zugriff ist an weniger Hürden gebunden. Der endgültige Durchbruch von eSports: Ein Trend, der durch die Vorkommnisse im Jahr 2020 absehbar war, ist der Anstieg der Nutzerzahlen in den sogenannten eSports. Das professionelle Spielen von Computerspielen entwickelt sich im Jahr 2021 von einer Randsportart zu einem Volkssport. Dabei spielt nicht nur die aktive Teilnahme an dieser Art von Sport eine Rolle, sondern auch das Zusehen und der Ticketkauf bei virtuellen eSports-Events. Als Sport der Zukunft, der für jeden offensteht, sprechen eSports Interessierte aus allen Altersgruppen an. eSports dringen immer mehr in die Mitte der Gesellschaft vor und treten in ernsthafte Konkurrenz mit physischen Sportarten. Automatisierung im Management: Wie viele Besucher haben das Geschäft betreten und wie ist eine bessere Kontrolle der Hygiene-Maßnahmen möglich? Solche Fragen kamen im Jahr 2020 auf und haben Tech-Unternehmen vor spannende Aufgaben gestellt. Im Jahr 2021 gibt es neue Lösungen hinsichtlich des interaktiven und automatischen Kundenmanagements. Hygienemaßnahmen lassen sich wesentlich leichter einhalten, ohne dabei das positive Einkaufserlebnis des Kunden zu stören. Dieser technologische Trend im Jahr 2021 führt zu einer Normalisierung des Alltags und ist damit ein Vorteil für Verkäufer und Käufer.

Ein Fazit zu den Tech-Trends 2021

Sämtliche technologische Neuheiten aus dem Jahr 2021 sind eine Antwort auf die Spuren, die das Jahr 2020 in der Gesellschaft hinterlassen hat. Dank der Genialität und der Ressourcen so manches großen Unternehmens wird der Alltag wieder ein Stück normaler werden. Natürlich bedeuten diese Trends darüber hinaus eine große Chance für Investoren, die stets die neuesten und wichtigsten Entwicklungen im Auge haben. Fest steht, dass es durchaus spannend wird und dass mit großen Überraschungen gerechnet werden darf.