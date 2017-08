God’s Trigger: Hardcore Top Down Shooter enthüllt

Techland bringt dieses Jahr nicht nur Pure Farming 2018 an den Mann oder die Frau sondern bietet dabei auch ein neues Spiel mit einem anderen Genre. God’s Trigger ist ein Spiel, dass nichts für schwache Nerven ist.

Von oben herab auf die Karte, fast wie bei Diablo. Schnelle Aktionen, schnelle Reflexe, so könnte man God’s Trigger beschreiben. God’s Trigger ist ein Action Game, welches ihr von der Vogelperspektive Spielt, wie man es aus Diablo kennt. Das Spiel bietet zwei verschiedene Modi, die auch eine jeweils ganz eigene Kampagne laut Entwickler erzählen. Ihr könnt euch für die Einzelspieler oder für die Koop Kampagne entscheiden. Wir haben ein Teil der Koop Kampagne ausgetestet und brauchten einige Zeit, bis wir den Dreh raus hatten.

Das Spiel ist ein schnelles Hardcore Action Game, welches jeden Fehler sofort bestraft. Sobald ihr von dem Gegner nur auch einmal erwischt worden seid, liegt ihr Tod auf dem Boden. Im Koop habt ihr die Möglichkeit von eurem Kameraden gerettet bzw. wiederbelebt zu werden. Pro Raum habt ihr ein Checkpoint, bei dem ihr nach dem Tod wieder erscheint. Die Steuerung des Spiels ist einfach zu lernen und schwer zu meistern. Ihr habt im Einzelspieler sowie in der Koop Kampagne die Möglichkeit zwischen einem Engel mit einem Schwert, oder einer Dämonin mit einem Kusarigama – oder auch Kettensichel genannt, zu Kämpfen. Dabei variieren auch die Fähigkeiten, die die jeweiligen Kämpfer besitzen.

So weicht ihr mit dem Engel ganz normal aus. Dabei könnt ihr getroffen werden, jedoch könnt ihr nach dem Ausweichen wieder sofort Aktionen in die Tat umsetzen. Beim Dämonin teleportiert ihr euch für einen bestimmten Abstand. Während des Teleportes könnt ihr nicht getroffen werden, braucht jedoch etwas länger, bevor ihr den Feinden eure Sichel entgegen schmeißen könnt.

Das Spiel wird in einem Cartoon Look behalten und will hier durch den Charme des Cartoon Looks und dem Gameplay überzeugen. Hier findet ihr den neusten Trailer zu God’s Trigger: