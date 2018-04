Ihr liebt Videospiele, ihr seid kreativ und ihr wolltet schon immer mal zur gamescom? Dann bietet sich jetzt die Chance alles zu vereinen beim gamescom Design Contest 2018. Euer Logo bestimmt das Design der T-Shirts, sowie der offiziellen Kollektion und wird auf der Messe überall zu sehen sein.

Was springt neben Ruhm und Ehre für euch dabei raus? Damit ihr zeigen könnt, was ihr geschaffen habt, bekommt ihr ein Merchendise-Pack mit eurem Design. Zudem bekommt der Gewinner 4 x 4 Tagestickets für die Tage von Mittwoch bis Samstag, sowie 4 Wildcards. Diese ermöglichen euch den Zutritt zur Messe bereits am Dienstag, welcher normalerweise den Fachbesuchern und den Medienvertretern vorbehalten ist. Da an so einem Messewochenende schnell alle Betten belegt oder nur für viel Geld zu bekommen sind, werden euch 2 Hotelübernachtungen gestellt. Der Zweitplazierte bekommt 2 x 4 Tagestickets und 2 Wildcards. Der dritte Platz immerhin noch 2 x 4 Tagestickets.

Jeder Teilnehmer darf zwei Designs einreichen, die am Wettbewerb teilnehmen. An das Design werden natürlich einige Anforderungen gestellt. Es muss als PNG mit transparentem Hintergrund vorliegen, um einen guten Druck auf schwarze T-Shirts gewährleiten zu können, allerdings ohne dabei auf Neon- oder Metallicfarben zurück zu greifen. Das gamescom Logo an sich muss bestehen bleiben, darf also nicht unproportional in Höhe oder Breite verändert werden. Wer ein Design entwirft ohne das offizielle Logo zu nutzen, muss es zumindest in kleiner Version unter dem Motiv platzieren. Damit ihr euch eine Vorstellung davon machen könnt, kann man die Designs der letzten Jahre in der Hall of Fame ansehen. Habt ihr all das befolgt, müsst ihr das Design in zwei Ausführungen einreichen. Eine Version für die gamescom Kollektion, eine Version für Instagram. Die Instagramversion wird später für die Abstimmung über das Gewinnerdesign wichtig sein.

Der Gewinner wird in vier Phasen ermittelt. Bis zum 14.05. habt ihr die Möglichkeit eure Vorschläge einzureichen. Habt ihr die technischen Anforderungen beachtet, passt das Motiv zur gamescom und verstößt nicht gegen das Urheberrecht eines Anderen, bestimmt eine Jury aus Mitarbeitern von gamescomwear, der Kölnmesse und des Designerteams die zehn besten Einsendungen. Die Top 10 werden am 18.5. bekannt gegeben und sind ab da bereits im Onlineshop verfügbar. Danach kommt euere Instagramversion ins Spiel. Es wird ein Design-Battle auf dem Instagram-Kanal @gamescom geben.

Damit wird dieses Jahr ein neuer Weg gewählt, um die Beliebtheit nicht nur an den Verkaufszahlen der Shirts zu messen. Dies ermöglicht zum einen mehr Leuten die Teilnahme an der Abstimmung, da sie nicht an Geld gebunden ist, zum anderen ist es eine günstige Werbemöglichkeit für die Messe. Zwischen dem 21. Und 25.5. werden täglich zwei Designs hochgeladen, die Community hat dann 24 Stunden Zeit, für ihren Favoriten zu stimmen. In der letzten Runde wählt dann wieder die Jury unter den verbleibenden fünf die Gewinner aus. Der Gewinner wird am 4.6. bekannt gegeben. Wenn ihr mitmachen wollt, findet ihr Hier die offiziellen Regeln und genauen Teilnahmebedingungen. Viel Glück und happy designing!