Mega Man Legacy Collection von Capcom angekündigt

Der 30. Geburtstag von Mega Man rückt immer näher. Da ist es nicht verwunderlich wenn Capcom einen neuen Mega Man Teil ankündigt und obendrauf noch eine neue Mega Man Legacy Collection vorstellt.

Acht Spiele sollen in der neuen Collection vereint werden. Sie ist in zwei Teilen geplant. Im ersten Teil bekommen die Fans Mega Man X, X2, X3 und X4 präsentiert. Mit dem zweiten Teil soll die Sammlung komplettiert werden. Sie wird Mega Man X5, X6, X7 sowie X8 enthalten und auch digital zu haben sein.

Bis zum 24. Juli müssen die Fans auf die beiden Episoden warten. Zu bekommen sein, wird sie für die PlayStation 4, die Xbox One, Nintendo Switch und den PC. Ein Preis ist noch nicht bekannt. Die Dollarpreise liegen bei 19,99$ bei den einzelnen Parts und $39,99 bei dem Kombipack aus beiden Spielesammlungen.

Mega Man X spielt in einer zukünftigen Welt des Jahres 21XX, in der die Reploiden, menschenähnliche Androiden unabhängig denken und einen freien Willen haben. Im Gegensatz zu den Mavericks, Reploiden, die sich gegen die menschliche Gesellschaft gewandt haben. Sie sind ihre bösen Gegenstücke, die dem Menschenzerstörung und Schaden bringen. Mega Man hat die Fähigkeiten seiner früheren Version behalten. Waffen von besiegten Gegner behält er für sich selbst. Mega Man X hat neue Fähigkeiten dazu gewonnen. Er rutscht Wände herunter und hat neue Rüstungen, die ihnen Kampf unterstützen.

Die neue Spielesammlung enthält acht Actionabenteuer von Mega Man X. Von den Anfängen als Maverick Hunter bis zu Zero stehen viele spielbare Charaktere zur Verfügung. Die Spiele wurden grafikoptimiert, können aber auch in der ursprünglichen Auflösung gespielt werden. Für die 3D-Modelle gab es ebenfalls eine Grafikverbesserung.

Beide Sammlungen enthalten das Video The Day of Σ, welches ursprünglich mit Mavericks Hunter X aufgenommen wurde. Es zeigt die Ursprünge des Antagonisten Sigma und den Aufstieg der Mavericks. Damit wirft die Geschichte ein Licht auf die Ereignisse von Mega Man X. Dazu gibt es jede Menge Zusatzmaterial, wie die Kunst von Mega Man X, Sammelkarten oder Musikstücke, um nur einige zu nennen.



Der vollständige Mega Man Soundtrack wird darauf zu finden sein. Dazu gibt das brandneue Musiktitel, die extra für die Mega Man X Legacy Collection kreiert worden sind.

Bleibt nur noch die Frage wann das deutsche Release die Fanherzen erfreuen wird!