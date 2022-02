Sie zählen zu den meistgesehenen, meistbesuchten und meistgeklickten Streams auf Twitch. Der Content ist vielseitig – und dennoch: Gerade Videospiele boomen! Aber welche Games sind das, die dort gespielt werden? Die Spiele-Hitliste der Twitch-Streamer verrät es.

Twitch im Livestream-Check: Das sind die größten Streamer!

Die Streaming-Plattform Twitch ist in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen. Mit ihr stiegen nicht nur die Userzahlen, sondern auch die Likes und Follower der Livestream-Betreiber. Manche dieser Streamer sind schon mehrere Jahre dabei und schaffen es immer noch regelmäßig, ihre Fans bei Laune zu halten, wofür sie von der Online-Community gefeiert werden. Einer von ihnen ist der deutsche “MontanaBlack”, der mit bürgerlichem Namen Marcel Thomas Andreas Eris heißt.

Der Content Creator unterhält seine knapp 3 Millionen Fans mit Spiel- und Gesprächsstoff, wovon Letzteres nicht selten zu hitzigen Diskussionen führte. Vor allem “Call of Duty: Modern Warfare”, “PUBG” oder “FIFA” gehören zu seinen gezeigten Inhalten. Seit August 2021 macht “GTA 5” beinahe die Hälfte seiner Streaming-Gesamtzeit aus. Allerdings ist der Streamer auch in der Slotszene sehr bekannt, denn MontanaBlack spielt Online-Casino.

Werfen wir einen Blick auf die weltweiten Top 5 der Twitch-Streamer und damit auf die Größten der Großen. Unangefochten auf Platz 1 regiert Richard Tyler Blevins alias “Ninja”. Der Amerikaner hat 6 Millionen mehr Follower als der auf Platz 2 befindliche “Tfue” mit über 10 Millionen Fans. Turner Tenney, wie er bürgerlich heißt, machte sich vor allem mit dem Battle-Royale-Shooter “Fortnite” einen Namen und ist ebenfalls amerikanischer Staatsbürger. 9,6 Millionen Follower hat “Rubius” alias Rubén Doblas Gundersen auf Platz 3. Der zumeist spanisch sprechende Streamer begeistert mit seinem Gameplay zu “The Elder Scrolls V: Skyrim”.

Der Kanadier Michael Grzesiek, bekannt als “shroud”, hält sich auf Platz 4, wo er seine 9,4 Millionen Fans mit Skills in First-Person-Shootern überzeugt. Platz 5 besetzt Raúl Álvarez Genes als “AuronPlay”. Seit 2019 zeigt er sich auf Twitch, wo dem Spanier 9,3 Millionen begeisterte Anhänger folgen. Spiele wie GTA 5, Among Us und Rust machen die meiste Zeit seiner Livestreams aus.

Die Spielefavoriten der Twitch-Streamer im Überblick

Schon aus der Liste der top platzierten Twitch-Streamer geht hervor, dass sie allesamt etwas gemeinsam haben. Sie streamen nicht nur mehrere Stunden, sie spielen auch. Neben “Just Chatting” sind Videogames der klare Vorreiter unter den Livestreams. Aber welche Spiele sind nun beliebt unter den Streamern auf Twitch? Verschiedene Statistiken zeigen, dass die meistgestreamten Titel vom Shooter bis hin zum Open-World-Spiel reichen. Jedes von ihnen bringt es auf viele Millionen Stunden, die das jeweilige Game gespielt wird.

Platzierung Top 1 – 5: Ganz vorne hält sich “Grand Theft Auto V” von “Rockstar Games”. Das beliebte Open-World-Spiel bleibt mit einer Livestreaming-Zeit von etwa 239,5 Millionen Stunden unangefochten auf Platz 1. Mit 157 Millionen Watch-Time sichert sich “League of Legends” aus dem Hause “Riot Games” den 2. Platz. Auf dem 3. Platz landet “Call of Duty: Warzone”, das von “Infinity Ward” und “Raven Software” entwickelt wurde. 111,5 Stunden Streaming-Zeit verbucht das Game auf Twitch. Der Battle-Royale-Shooter “Fortnite” von “Epic Games” findet sich mit 94,1 Millionen gestreamter Stunden auf Platz 4 wieder. Platz 5 macht erneut “Riot Games” mit dem taktischen Teamshooter “Valorant”. Die reine Watch-Time beträgt hier rund 85,6 Millionen Stunden.

Überraschend mag sein, dass selbst Glücksspiele von Usern mitverfolgt werden. Auch wenn sie sich auf der Beliebtheitsskala etwas weiter hinten einreihen müssen, das Drehen am Roulette versuchen selbst mal die großen Streamer wie der bereits genannte “MontanaBlack”. Nicht unbedingt verwunderlich, da sich Onlinecasinos zunehmender Beliebtheit erfreuen. Seriöse Seitenbetreiber setzen auf Streamer, die für ihre Slot-Games werben und neue potenzielle Kunden generieren. Auch der Twitch Knossi Stream ist durch das Gambling erst groß geworden.

Twitch: Einschränkungen für Glücksspiel-Streams

Für die zunehmenden Streams von Glücksspielen musste Twitch zuletzt immer wieder Kritik einstecken. Um Nutzer der Plattform zu schützen, reagierte der Streaminganbieter und passte die Regelungen im August 2021 entsprechend an. Um den Schaden durch potenziellen Betrug zu minimieren, teilte Twitch seinen Streamern mit, dass Links und Empfehlungscodes für Glücksspiele ausnahmslos entfernt werden müssen. Mit der Anpassung sämtlicher Inhalte machte man das Glücksspiel-Streaming für Kanalbetreiber deutlich unattraktiver, die bisher auf diese Weise zusätzliche Verdienste generieren konnten. Zwar sind Glücksspiel-Streams nicht direkt verboten, jedoch hält sich Twitch das Recht vor, bei Verstößen gegen die neuen Regeln weitere Schritte gegen die Betreiber solcher Streams einzuleiten.