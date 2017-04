Die Sims 4: Bowling-Abend-Accessoires

Nach dem starken Vampir-Pack fährt EA nun einen Gang runter und veröffentlicht das neue Accessoire Pack für Bowling-Abende. Was holt dieses Pack aus eurer Sim-Welt noch so raus?

Zieht euch die Bowlingschuhe an und lasst die Kugel über das Parkett sausen. Denn mit dem neuen Accessoire Pack könnt ihr mit euren Sims und seinen Kameraden zusammen nun Bowling spielen. Schade dabei ist aber: Das Wort “Bowling” und “zusammen” fallen hierbei leider völlig raus. Wieso, erklären wir nachfolgend aber zunächst einmal die Fakten. Neben ein paar passenden Outfits und Möbelstücken, die im klassischen amerikanischen Bowling-Stil entworfen sind, können auch einige neue Frisuren gewählt werden. So weit, so gut.

Was ich hier ausgesprochen hoch loben muss, ist die Atmosphäre, die hier mit den Farben und den Animationen der Bowlenden ziemlich gut eingefangen worden ist. Lampen blinken, Kugeln rollen und Jubelschreie sind zu vernehmen. So und nicht anders läuft es in Bowlinghallen ab. Etwas seltsam ist die Tatsache, dass nicht nur Bars und andere öffentliche Plätze mit Bowlingbahnen ausgerüstet werden können, auch in den eigenen vier Wänden darf eine Spielbahn für die Kugeln gebaut werden. Das mutet etwas unrealistisch an – es sei denn, man lebt wie Gott unter den Normalbürgern.

Kinder und Erwachsene können gleichermaßen ihre Bowlingkünste unter Beweis stellen und in fünf Stufen ihr Können präsentieren. Bis hier hin ist alles wunderbar, doch was dieses umsichtig aufgebaute Assemblee umwirft, ist die fehlende Interaktion miteinander während dem Bowling und die Bowlingregeln an sich. Denn ich bin immer davon ausgegangen, dass man 2 Würfe hat, wenn man im ersten Versuch keinen Strike schafft. In der Sims Welt gelten wohl andere Regeln. Weiterhin: die anderen Sims reagieren nicht auf die Ergebnisse, die selber erzielt wurden. Kein Lacher bei Patzern, kein Jubel bei Strikes. Stumm und kalt stehen die Mitspieler hinten an und warten, bis sie selber an der Reihe sind. Lediglich der aktuell spielende zeigt allerhand Emotionen. Die Gruppe spricht nicht miteinander und auch sonst fühlt sich das Gruppengefühl nicht gut an. Sehr schade, da es anfangs doch so gut ausgesehen hat.

Beim neuesten Accessoire Pack sollte dringendst ein Update nachgeschoben werden, was das Gruppengefühl noch verstärkt, denn bisher spielt sich die Erweiterung seltsam hölzern und steif. Man erkennt das Grundgerüst an aber im weiteren Verlauf weicht das Gefühl Aufregung eher einer Ernüchterung. Sollte ein Update anstehen oder ausstehen, dass kann aus diesem Pack eine wirklich tolle Erweiterung werden.