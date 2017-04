Google kauft 5 Millionen Quadratmeter großes Grundstück in Nevada

Google schlägt wieder mal zu. Diesmal kein Startup oder Unternehmen, sondern ein 5 Millionen Quadratmeter großes Grundstück in der Wüste von Nevada. Was Google / Alphabet damit anstellen will ist noch unklar.

Ein Unternehmen wie Google beschäftigt nicht nur tausende von Mitarbeiter Weltweit sondern betreibt auch aber tausende Server in eigenen Rechenzentren. Für beides kann das Grundstück hergenommen werden. Aber auch als Teststrecke für die eigenen autonomen Fahrzeuge.

Damit man sich vorstellen kann, was 5 Millionen Quadratmeter sind, hier ein paar Vergleiche. Der Berliner Flughafen ist 14 Millionen Quadratmeter groß, falls er mal fertig gestellt wird. Der Müncher Flughafen ist 15,6 Millionen Quadratmeter groß. Damit man mal einen groben Vergleich hat.

Ein Flughafen dürfte es also schon mal nicht werden, was Google in Nevada bauen wird. Vermutlich ein neues Rechenzentrum. Oder gleich mehrere. 2014 investierte Google 600 Millionen Euro in ein neues Rechenzentrum in den Niederladen. Dies hat eine größe von 440.000 Quaratmetern. Das nun vergrößert auf 5 Millionen Quadratmetern? Vielleicht nimmt ein Teil diesen Platz ein für neue Server.

Dann gäbe es noch die autonomen Fahrzeuge. Die brauchen auch Platz zum fahren. Diese dürfen zwar auf öffentlichen Straßen fahren, jedoch nur mit 55 km/h. Für Autobahnen oder vergleichbares braucht Google eigene Teststrecken. Was selbst mit einem Rechenzentrum locker Platz hätte.

Andere Möglichkeiten sind Büroflächen. Googles Hauptquartier in Mountain View, Kalifornien, ist ca. 340 km entfernt von Nevada. Etwa 400 km entfernt von Reno, Nevada, wo in der Nähe Google auch das 5 Millionen Quadratmeter große Grundstück gekauft hat.

Ein großes Rechenzentrum, eine Teststrecke, neue Büros oder was auch immer. Wir werden sehen, was Goole in Nevada aufbauen will.