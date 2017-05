Die RPC am Wochenende in Köln

Dieses Wochenende ist es soweit und die großen, schweren Eichenholztüren der jährlichen Roleplay Convention öffnen sich in Köln. Auf dem Messegelände in Deutz wird es über zwei Tage fantastische Dinge zu erleben geben.

Am 27.-28.05.2017 findet in Köln die jährliche RPC statt und Scharen von begeisterten Rollenspielern strömen in die Messehallen, um eine Vielzahl von Schauplätzen zu besuchen und sich mit anderen Spielern auszutauschen. Im diesjährigen Programmheft sind alle wichtigen Events und weitere nützliche Informationen enthalten, die euch sicher durch das Wochenende steuern – definitiv einen Blick wert. Es gibt den Bereich Digital Games, Pen&Paper-Rollenspiel, Tabletop, Larp, Gesellschaftsspiele, Trading Card Games, Literatur, Mittelaltermarkt, Illustratorenmeile und Cosplay & Crafter Corner.

Als eines der größten Events gilt die “Lets Play 4 Charity”, wo in Halle 10.1 E-039 ab 10 Uhr am Samstag und Sonntag mehrere Hosts wie etwa HandofBlood, Spenden für mehrere Wohltätige Vereine wie zum Beispiel Ärzte ohne Grenzen, BrotZeit, Gaming-Aid und Straßenkinder e.V. sammeln werden. Initiator der Bewegung ist Ingo Horn, der mit seinem Event nicht nur YouTuber, sondern auch Schauspieler bekannter Filme und Serien mit ins Boot holen konnte, um mit Live Interviews mehr Spenden zu sammeln.

Neben einer Menge weiteren geplanten Programmen und Events, werden Workshops, Vorträge und Präsentationen gehalten für die sich RPC Spieler einschreiben können um dort einiges rund um das Thema Fantastik zu lernen. Zusammen mit bekannten Stars aus Game of Thrones und vielen weiteren Serien und Filmen könnt ihr Fotos machen und Autogramme bekommen. Zusätzlich wird neben Indoor Konzerten außerhalb der Messe, Ritterläden für Merchandise und unglaublich vielen Shows in und um die Messe in Köln immer irgendwo etwas los sein. Langweile also Fehlanzeige.

Outdoor Bühnen, Rollenspiele zu festen Terminen, Vorlesungen und auch eine App, mit der ihr in und um das Messegelände in eine Art Tower-Defense Spiel mit vollem Körpereinsatz und in der realen Umgebung mit und gegen Freunde spielen könnt, wird euch erwarten. Auch die diesjährige RPC-Fantasy-Award-Verleihung darf hierbei nicht fehlen, die unter anderem von Tommy Krappweis moderiert wird. Lagepläne mit Händlerlisten, den Buffed-Strand an dem ihr weitere Promis und tolle Events besuchen könnt sowie natürlich Spieleentwickler warten auf euch. Eine Vielzahl von Entwicklern und Publishern besucht die Messe und ist vertreten, darunter Piranha Bytes, Koch Media, Wargaming.net und THQNordic.

Also haltet euch ran, um auch ja nichts zu verpassen. Ach ja, wir werden auch da sein, um euch alle einmal fest zu drücken