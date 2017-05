Destiny 2: PC-Version Exklusiv im Blizzard Launcher erhätlich

Bungie hat mit Destiny einen hervorragendes Spiel auf den Markt gebracht. Nun soll die PC Fassung von Destiny 2 Exklusiv über Battle.net spielbar werden.

Im September 2014 brachte Bungie eines der größten MMO-Spiele für die Konsolen heraus. Nachdem Bungie angekündigt hat, dass es auch eine PC-Fassung geben soll, hat Blizzard nun ein wichtiges Detail für die PC-Spieler veröffentlicht.

Auch Interessant: Lets Play You! Bruce Willis im Interview

Der Entwickler Blizzard hat seine hauseigenen Spiele stets über den eigensentworfenen Launcher angeboten. Gestern, am 18.05.2017, hat Blizzard nun bekannt gegeben ihr erstes nicht eigens entwickeltes Spiel im Blizzard Launcher sowie auf Battle.net anzubieten. Grund für diesen Schritt sei es, Bungie sowie Activition unter die Arme zu greifen um so die Veröffentlichung des Spiels nicht weiter unnötig in die länge ziehen zu müssen.

Wir haben Destiny geliebt und sind uns sicher, dass Destiny 2 ein großartiges Spiel sein wird. Blizzard hat eine etablierte und erfolgreiche globale Internetinfrastruktur, die schon seit Jahren unsere eigenen Spiele unterstützt.

Blizzard will hier jedoch nicht schon aufhören. Destiny 2 soll mit dem Blizzard Launcher wie die andere Spiele auch funktionieren. So sind Freunde des Blizzard Launcher auch im Spiel erreichbar und durch diesen können Gruppen gebildet werden. Solltet ihr noch genügend Guthaben auf eurem Battle.net Konto besitzen, so könnt ihr auch mit diesem das Spiel Destiny 2 erwerben.

Schon gesehen? AOC AG352QCX: Großer Monitor für eine große Übersicht im Testbericht

Auf die Frage, wer jedoch für die Server und den Kundendienst für Destiny 2 verantworlich ist, so gibt hier auch Blizzard eine ganz klare Antwort. Bungie ist für sein eigenes Spiel sowie die Server verantwortlich.

Wir freuen uns, die PC-Version von Destiny 2 in Zusammenarbeit mit Bungie in jeder Region zu veröffentlichen, in der Blizzard momentan vertreten ist.

Angaben zum Datum der Veröffentlichung gab Blizzard jedoch nicht Preis. Hier sollen die Spieler weiterhin darauf warten, dass Bungie weitere Informationen zum Spiel veröffentlicht.

Blizzard stellt auch direkt schon ein FAQ für die Nutzer bereit. In dem offiziellen Beitrag von Blizzard findet ihr das gesamte FAQ.