Lets Play You! XcaliburDX an der Tafelrunde

Ich bin Arthur und Florian, besser bekannt als XcalburDX begibt sich in meine Hände, auf das ich ihn – das Schwert der Vergeltung – in diesem Interview schwingen werde. Gott, wie kitschig.

Mit insgesamt 53 Abonnenten und 432 Videos beschäftigt sich der Lets Player Florian, der lieber Cali genannt werden möchte, momentan verstärkt mit Umbauarbeiten an seinem Kanal. Wir dürfen also großes erwarten. Daher sind aktuell nicht viele laufende Projekte bei ihm zu finden, was aber nicht heißt, dass auf seinem Kanal nichts interessantes läuft. Neben Borderlands 2, Mariokart 8, Sonic und vielem vielem mehr könnt ihr seine Videos durchstöbern und findet manche alten Klassiker und interessante Sidekicks, die amüsant anzusehen sind.

Daher sattelt eure Pferde ihr edlen Recken und reitet ein in das Schloss zu XcaliburDX und nehmt teil an der Tafel der Ritter des Landes. Oder in anderen Worten ausgedrückt. Schaut euch dieses Interview an. Viel Spaß!