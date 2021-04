Die erweiterte Realität ist nicht neu und dennoch weiß noch nicht jeder, welche Vorteile das Spielen eines Spiels in der erweiterten Realität gegenüber dem Spielen eines normalen Handy-Spiels mit sich bringt.

Im Gegensatz zu der virtuellen Realität (VR) ist die erweiterte Realität (AR) für potenzielle Spieler eventuell nicht interessant und aufregend genug. Aus diesem Grund sehen viele Gelegenheitsspieler keine Notwendigkeit für diese Technologie in der Spieleindustrie.

Viele Menschen, die eine der AR-Spiele getestet haben, wurden eventuell nicht von dem Spielerlebnis überzeugt. Und in der Tat sind einige Erlebnisse mit der virtuellen Realität nicht gerade gut gelöst. Wenn Sie sich mit dem Thema auseinandersetzen, weil Sie ein AR-Spiel entwickeln, bei dem es um ein Muliplayergame handelt oder die Spieler im online casino Echtgeld spielen, sollten Sie sich bereits im Voraus gut informieren, damit Ihre angebotenen Slots für den Kunden überzeugend und attraktiv sind. Ein gutes Spiel, das Sie sich vor der Gründung ansehen sollten können Sie im Android und Apple Store finden. „Pokémon Go“ hat es in kurzer Zeit geschafft, die Herzen vieler Menschen zu gewinnen.

Wenn wir das Spiel „Pokemon Go“ einmal analysieren stellen wir schnell fest, dass einige AR-bezogenen Schlüsselkomponenten eingesetzt wurden, die zu dem Erfolg des Spiels am Ende beigetragen haben. Da noch viele Menschen der Technologie skeptisch gegenüberstehen und den Nutzen nicht verstehen, möchten wir Ihnen in diesem Text einige Vorteile von AR-Spielen auflisten.

AR und VR werden oft im gleichen Satz verwendet

Wenn wir von der sogenannten virtuellen Realität sprechen, liegen die Vorteile auf der Hand. Der Nutzer hat die Möglichkeit, sich mit Hilfe einer VR-Brille in die virtuelle Welt hineinzuversetzen.

So kann ein Spieler oder Lets Player beispielsweise virtuell durch die Spielwelt laufen und Aktionen durchführen, statt das Bild einfach nur auf dem Bildschirm zu sehen und davorzusitzen. Der Spieler führt buchstäblich das Spiel selbst.

Eigentlich brauchen wir über die VR gar nicht so viel zu erklären, denn das Spiel erklärt sich von selbst, sobald Sie das Headset mit der Brille auf dem Kopf haben. Es gibt mittlerweile auch Videos in denen erklärt wird, was die VR überhaupt ist. Doch solange eine Person es nicht ausprobiert hat, kann sie bei diesem Punkt kaum mitreden.

Was unterscheidet AR und VR voneinander?

Dass jemand ein Gerät ausprobieren muss, um mitreden zu können, ist bei der erweiterten Realität weniger ein Problem. Sowohl Spieler als auch Zuschauer wissen bei dem Blick auf das mobile Gerät sofort, um was es sich handelt. Das bedeutet, dass Leute, die das Erlebnis auf einem Bildschirm sehen, meistens eine genaue Vorstellung davon bekommen, wie das AR-Spielerlebnis aussieht.

Es hat einen bestimmten Grund, warum wir „meistens“ sagen. Wenn wir von der erweiterten Realität sprechen, beziehen wir uns in der Regel auf die mobilen Geräte. Doch es gibt auch Ausnahmen! Beispielsweise wenn der Nutzer AR ähnlich, wie VR erleben kann. Dann kommt es zu der sogenannten MR (Mixed Reality).

Mit der Microsoft HokoLens können Nutzer zum Beispiel AR-Spiele spielen. Es wurde in der Zwischenzeit sogar einige spezielle Spiele hierfür entwickelt. Als die Brille im Jahr 2018 auf den Markt kam, war diese aufgrund des hohen Preises leider nicht für jeden erreichbar.

Die Vorteile von der erweiterten Realität

Die körperliche Aktivität: Wenn Sie ein AR-Spiel Spielen, sind Sie in der Regel körperlich aktiver. Ein gutes Beispiel ist „Pokémon Go“. In diesem Spiel müssen Sie zu Fuß zu den Pokémon gehen und diese in diesem Teil der Stadt einfangen.

AR ist günstiger als VR: Entscheiden Sie sich für ein Spiel mit der AR-Technik, ist es günstiger als ein Spiel mit der virtuellen Realität. Sie müssen sich auf Ihr Smartphone nur die Anwendung herunterladen und können das Spiel starten. Sie benötigen in der Regel kein Zubehör, wie zum Beispiel eine teure VR-Brille.