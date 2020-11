Wo kann man Spielautomaten kostenlos spielen?

Die Online Casinos boomen immer mehr. Viele Menschen erfreuen sich zunehmend an der Möglichkeit, zu jeder gewünschten Tages- oder Nachtzeit ein Spielchen zu wagen und so dem Alltag für einen gewissen Zeitraum zu entfliehen. Doch muss man sich auch automatisch immer in einem Online Casino anmelden, um die Walzen sich drehen zu lassen?

Nein, das ist nicht zwingend notwendig, denn die meisten Online Casinos bieten ihren Kunden die Möglichkeit, sich zunächst einmal gratis und in aller Ruhe im Online Casino umzusehen. Das reichhaltige Angebot von Spielautomaten auf OnlineCasino.at vermittelt einen tollen Eindruck, welche Spiele der Kunde in Ruhe kostenlos spielen kann.

Wer einen ersten Eindruck bekommen möchte, kann auch dem einen oder anderen Let’s Player dabei zuschauen, wie er sich im Online Casino so schlägt. Das Casino Streaming ist in letzter Zeit zu einem echten Trend geworden.

Free Spins sorgen für ein kostenloses Vergnügen

Free Spins sind Gratis-Umdrehungen, die es dem Spieler ermöglichen, sich vollkommen ungestört, stressfrei und natürlich kostenlos in aller Ruhe mit den verschiedenen Slots vertraut zu machen. Sofern einem das Glück hold ist, kann man hier sogar echte Gewinne realisieren. Doch die beliebten Free Spins werden nicht von jedem Online Casino angeboten.

Dabei ist ihr Vorteil unübersehbar, denn dank dieser Free Spins kann der Kunde hier auf der einen Seite den absoluten Spielspaß erleben und auf der anderen hat er zu keinem Zeitpunkt das Risiko, sein eingesetztes Geld zu verlieren. Genau genommen bedeutet das, dass das Online Casino dem Besucher eine bestimmte Anzahl an kostenlosen Spielrunden an einem ausgewählten Slot schenkt.

Insbesondere für Casino-Neulinge ist das eine geniale Möglichkeit, das Online Casino kennenzulernen. Besonders spannend wird das Ganze aber noch einmal dadurch, dass dem Spieler hier echte Gewinne bei den Gratis-Umdrehungen winken.

Vorteile der Free Spins auf einen Blick

Ohne Risiko alles Kennenlernen: Hier kann man ohne jedes Risiko die unbekannten Slots dank der Freispiele zunächst in Ruhe ausprobieren. Vor allem aber können sich gerade die Online Casino Neulinge erst einmal einen Überblick über das Online Casino verschaffen, und das ohne jedes Risiko.

Spielspaß garantiert: Mit etwas Glück ist es sogar möglich, an einem der absoluten Liebling-Slots wie Book of Dead oder Starburst zu spielen. Gerade diese beliebten Spiele befinden sich recht häufig im Angebot der Online Casinos.

Eine besondere Art der Gewinnchancen: Dank der Free Spins ist hier nicht nur der Spielspaß garantiert, sondern darüber hinaus sorgen diese auch noch für erhöhte Gewinnchancen. Denn hier kann man sich auch mit jeder weiteren Spielrunde dem nächsten großen Gewinn nähern.

Die Free Spins und worauf man achten sollte

Online Casinos, die keine Free Spins anbieten, gibt es wohl kaum noch. Im ersten Schritt entscheidet sich der Spieler für einen Casino Bonus mit Freispielen. Wichtig ist aber, darauf zu achten, ob es notwendig ist, für die Free Spins eine Einzahlung vorzunehmen, oder eben nicht.

Hat man die Bonusbedingungen erfüllt, bekommt man die Gratis-Umdrehungen. Abhängig vom angebotenen Casino Bonus erklärt sich, für welche Spielautomaten die Free Spins gelten. Insgesamt gibt es aber einige Slots, die für Freispiele besonders häufig gewählt werden.

Sind alle Free Spins verbraucht, erhält man eine Mitteilung. An dieser Stelle ist die persönliche Aufmerksamkeit erforderlich, denn ab diesem Moment wird das reguläre Casino Guthaben genutzt. Außerdem sollte man wissen, dass Gewinne aus den Free Spins häufig speziellen Umsatzbedingungen unterliegen. Daher können sie häufig nicht direkt ausgezahlt werden. Ein Casino Vergleich ist hier sehr hilfreich, um die jeweiligen Bonusbedingungen zu prüfen.

Free Spins, Boni und ihr Ruf

Nicht selten werden Boni oder Free Spins als Lockangebote verpönt. Doch im Grunde ist das eine negative Darstellung, die vollkommen zu Unrecht getroffen wird. Ein genauer Blick auf die Boni und die Free Spins zeigt schnell, dass es sich hier viel eher um ein faires Kennenlernangebot handelt.

Der alles entscheidende Punkt ist viel eher, darauf zu achten, ob man sich auch tatsächlich ein seriöses Online Casino ausgesucht hat. Dabei muss das Hauptaugenmerk auf jeden Fall darauf liegen, dass das ausgewählte Casino über eine EU-Lizenz verfügt. Andernfalls könnte es sich nämlich in der Tat um ein, im negativen Sinne, Lockangebot handeln.

Besonders interessant die Boni für Neukunden

Im Grunde genommen handelt es sich bei einem Willkommensbonus um ein kleines Willkommensgeschenk. Daher ist diese Art von Bonus auch ausschließlich für Neukunden erhältlich. Sie gelten für diejenigen, die sich erst vor kurzer Zeit in einem Online Casino registriert, aber bisher noch keine Einzahlung getätigt haben.

Im überwiegenden Teil der Online Casinos wird der Casino Bonus an Spieler ausgegeben, die dann ihre erste Einzahlung in dem Casino tätigen. Das heißt, das Willkommensgeschenk ist auch an bestimmte Bedingungen geknüpft.

Das Dilemma mit dem Glücksspiel

Noch immer stehen Online Casino Besucher vor einem Dilemma, denn genau genommen ist das Glücksspiel in Deutschland mit Ausnahme von Schleswig-Holstein verboten. Als einziges Bundesland hat sich Schleswig-Holstein damals dazu entschieden, Glücksspiellizenzen auszugeben. Berief man sich hier lange Zeit auf das Europarecht, nach dem im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit jeder Anbieter mit einer europäischen Lizenz auch in ganz Europa sein Angebot zur Verfügung stellen darf, so ist das jetzt nicht mehr notwendig.

In Aussicht auf den neuen Glücksspielstaatsvertrag, der im Juli 2021 in Kraft treten wird, gibt es seit dem 15.10.2020 eine Übergangsregelung, nach der das Angebot der Online Casino Betreiber geduldet wird, solange schon jetzt die Regeln, die dann ab Juli 2021 in Kraft treten, umgesetzt werden, soweit das technisch möglich ist.