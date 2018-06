Wir müssen reden: Mobile Games

In der heutigen Folge unseres Lets-Plays.de Podcast reden Laura und ich über Mobile Games. Wir wünschen viel Spaß bei dem zweiten Podcast.

Welcher Handyspieler seid ihr? Kauft ihr euch Titel in den App Stores oder zockt ihr nur kostenlose Spiele? Tätigt ihr Ingame Käufe oder lasst ihr von sowas die Finger? Heute reden wir über genau das. Zusätzlich reden wir auch über die neueste Idee von Steam, eine App heraus bringen zu wollen, mit der die Spiele in der eigenen Bibliothek auf das Smartphone gestreamt werden können. Hört sich alles ziemlich spannend an.

