Unter den unzähligen Podcasts, die im Netz kursieren, sind tatsächlich auch ein paar von Lets-Plays.de zu finden. Alles kleine Projekt-Jungfernflüge, die sich aber wie ein Verdurstender im Sande verlaufen. Ein Grund mehr, noch einmal neu zu beginnen und die Podcasts wieder hochzuladen.

Und damit Herzlich Willkommen bei der ersten Folge des Lets-Plays.de Podcast “Wir müssen reden”. Nachdem wir hier und da ein paar Versuche gestartet und immer mal wieder ein bisschen in der Podcast Szene herumgeschnuppert haben, wollen wir einen weiteren Anlauf nehmen. Falls ihr euch also für eine Stunde in der Woche berieseln lassen wollt, so könnt ihr das nun wöchentlich am Sonntag machen. Quasi als Ausklang des Wochenendes. Und hier sind wir auch schon mit der ersten Folge.

Niklas und ich stellen uns und den Blog einmal artig vor und reden unter anderem über die YouTube Adpocalypse und versuchen in eigenen Worten die Problematik zu erklären und vielleicht die eine oder andere Sichtweise auf die Dinge zu vermitteln.

Vielleicht noch etwas allgemeines über das Podcast Projekt. Das ist ein Format für dich und mich. Sollten euch Themen einfallen, über die sich sinnieren lässt oder wenn ihr selber in die Diskussion einsteigen wollt, – halbwegs vorhandene Expertise sollte vorhanden sein – dann seid ihr jederzeit dazu eingeladen, uns hier oder auf dem YouTube Video Tipps, Vorschläge oder Anfragen zu schicken.