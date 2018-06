We Happy Few – Trailer vom Survival Spiel von der E3

We Happy Few wurde vom Entwickler Compulsion Games vorgestellt. Ein neuer Trailer präsentierte das Survival-Game auf der E3.

In We Happy Few übernimmt der Spieler Arthur, der tagtäglich alte Zeitungsartikel schwärzen muss. Seine Aufgabe ist es Ereinisse zu löschen, die Emotionen auslösen können. Den Bewohnern wird regelmäßig eine Droge namens Joy verabreicht. Sie sorgt für gute Laune und breites Grinsen. Downer werden verfolgt. Bei ihnen handelt es sich um Bürger, welche die Droge abgesetzt haben. Arthur muss sich für die Droge und damit das Spielende oder die Absetzung der Droge entscheiden. Entscheidet er sich für Letzteres wird er ab sofort von allen gejagt.

