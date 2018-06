Fimbul – Nordisches Comic-Adventure

Nordische Mythologie, der Weltuntergang und ein Protagonisten mit Schwert sind die Zutaten für das angekündigte Action-Adventure von dem Entwickler Zaxis.

Kveldulver ist ein Berserker, der sich auf eine Reise durch Midgard begibt. Das Land wird vom Fimbulwinter heimgesucht. Der Weltuntergang Ragnarök steht unmittelbar bevor. Die Entscheidungen des Spielers werden Spiel entscheidend sein. Der Spieler wird die Möglichkeit haben an bestimmte Punkte seiner Entscheidung in der Story zurückzukehren, um alternative Geschehnisse nach zu verfolgen. Kveldulver trifft auf Wikinger, Wölfe und verschiedene Monster, die er besiegen muss. Das Spiel wird für PC, PlayStation 4, Xbox ONE und Nintendo Switch im November 2018 erscheinen.

