Life is Strange 2 Prequel und Release

Square Enix kündigte die Veröffentlichung von Life is Strange 2 für den 27. September 2018 an. Davor wartet noch ein herzerwärmendes Prequel.



Das Spiel soll auf XBox One, PlayStation 4 und dem PC erscheinen. Als Entwicklerstudio arbeitet Dontnod Entertainment am an Life is Strange 2. Fünf Episoden des Adventures entführen den Spieler in das Life is Strange-Universum. Viel verrät der Trailer leider noch nicht.

Das Prequel zum Spiel wird unter dem Titel “Die fantastischen Abenteuer von Captain Spirit” veröffentlicht, worin es darum geht, dass der junge Chris ein Superheld sein möchte.

Das Prequel ist ab dem 25. Juni ab 18:00 Uhr digital erhältlich. Es wird für Deutschland, Österreich und Schweiz verfügbar sein. Eine spannende neue Geschichte, die definitiv neugierig macht.