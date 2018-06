Auf dieser Seite möchten wir unser Bewertungssystem etwas näher erläutern und uns für die Entscheidungen etwas rechtfertigen, die wir diesbezüglich getroffen haben.

Unsere Testberichte für Spiele sollen zukünftig über ein Bewertungssystem abgebildet und bewertet werden, welches auf wirklich jeden Titel angewendet werden kann. Dabei haben wir uns an ein Beispiel orientiert: Es müssen Bewertungskriterien für Minecraft aufgezeigt werden, die wir auf The Witcher 3 übertragen können und dabei keinen der beiden Titel gegenüber dem anderen benachteiligt.

Daher haben wir uns für die vier Eckpfeiler Auftritt, Kontrolle, Atmosphäre und Technik entschieden, die ein Spiel ausmachen soll. Innerhalb dieser Faktoren können wir das Spiel beliebig loben oder kritisieren und am Ende wird ein Fazit mit anschließender Bewertung abgeleitet.

Dazu kommen noch Awards und Medaillen, die einem Spiel verliehen werden können. Wir unterscheiden von Bronze bis Platin plus Sonderawards für besonders gute Leistungen. Dabei bewerten wir in einem 100 Punkte Schema, was auch gerne als Prozent angesehen werden kann.

75-79 Punkte = Bronze

80-84 Punkte = Silber

85-89 Punkte = Gold

90+ Punkte = Platin

Sonderawards: