Trove: Eclipse Erweiterung vorgestellt

Trion World hat auch auf der Gamescom 2017 einiges für die Spieler bereit. Bereits Morgen, am 23.08.2017, wird der vorgestellte Inhalt für alle zur Verfügung stehen.

Trove ist ein sehr bekanntes MMO unter den Free-to-Play Titeln. Bereits in der Beta-Phase konnte Trove durch seine einfache und doch komplexe Pixel Welt junge sowie ältere Gamer für sich gewinnen. Trion Worlds möchte nun nicht nur für die Anfänger, sondern auch für die Veteranen etwas bieten, was die Spieler auf längere Sicht an das Spiel binden soll.

So soll es ab Morgen Tokens als Anmeldebonus geben. Pro tägliche Anmeldung erhalten die Spieler einen Token, welcher für neue Items wie zum Beispiel Dekoration, Reittiere und Skins einsetzbar sind. Diese Tokens können 30 Tage lang gesammelt und benutzt werden. Nach 30 Tagen verfallen diese Tokens und verschwinden aus eurem Inventar. Dann habt ihr die Möglichkeit neue Tokens zu sammeln und andere Items zu erwerben. Alle 30 Tage werden neue Tokens und dazu erwerbbare Items zur Verfügung gestellt.

Trove bietet ab Morgen auch zwei neue Ebenen im “Shadow Tower“ an, die es in sich haben. Die Bosse dort sind nichts für schwache Nerven. Gutes Teamwork ist hier fast schon pflicht, ansonsten übernimmt der Boss die Oberhand und macht das ganze Team den Gar aus. In der ersten Ebene kämpft ihr gegen einen Drachen, welche Säure sowie schwarzen Schleim speit. Die Säure fügt euch viel Schaden zu und der schwarze Schleim lässt untertanen des Drachen entstehen. Seine besondere Fähigkeit ist jedoch die, dass er ein Wurmloch erzeugt und euch an sich heran zieht. Vor dieser Fähigkeit ist kein Spieler sicher und diese ist auch laut Entwickler nicht ausweichbar.

Die zweite Ebene beherbergt Kreatur die aus einem Mix an Spinne und Golem erinnert. Die Kreatur besitzt zwei verschiedene Arten von Schilden, welche entweder magische oder physikalische Angriffe blockt. Durch ein Auge, aus dem Laser geschossen werden, müsst ihr immer in Bewegung bleiben. Der Laser zeichnet sich nämlich in zwei Arten aus. Die erste ist ein geradliniger Laser und die zweite Art ist ein Flächendeckender Laser, welche alles vor der Kreatur erfasst. Sollte der Boss jedoch auf 25 % fallen, so solltet ihr dringend aufpassen.

Fällt die Kreatur unter 25 %, so aktiviert ihr ihre Super-Fähigkeit, welche fast den kompletten Raum flächendeckend einhüllt und mit einer Explosion jeden mit einem Schlag tötet. Haltet euch dort in den Ecken auf, damit ihr nicht erwischt werdet. Neu dazu kommt auch, dass ihr bei der Klassenwahl nun sehen könnt, wie viel Power die jeweilige Klasse besitzt. Dies soll viel Zeit ersparen, wenn ihr gerne eine andere Klassen spielen wollt, die jedoch noch nicht zu schwach oder zu stark sein darf.

Gleichzeitig wird ein Unterklassen System eingefügt. Erreicht ihr mit einer Klasse level 30, so habt ihr weiterhin die Möglichkeit passive Fähigkeiten zu leveln. Dies kann durch erhöhte Heilung, reduzierter eintreffender Schaden und noch vielen weiteren Möglichkeiten von Klasse zu Klasse variieren.

Solltet ihr jedoch auch die Unterklassen erfolgreich auf das Maximum gelevelt haben, hat Trion World noch etwas für euch parat, was sehr Zeit intensiv für das Endgame sein wird. Mit der Erweiterung Eclipse wird auch ein “Gem stats reworker“ eingefügt, auf Deutsch Edelstein Status modifizierer. Dieser hat die Möglichkeit den Status eurer Edelsteine zu verändern und zu erhöhen. So bekommt ihr durch das Spielen in Trove Steine, mit denen ihr entweder bestimmte Stati auf Zufall verändern oder die prozentuale Stärke des Status erhöhen könnt. Pro Woche hat man die Möglichkeit maximal drei Steine zu sammeln. Dies soll den Spielspaß und die Zeit intensität erhöhen.

Solltet ihr jedoch mal ausversehen oder beabsichtigt ein Status verändern, welcher schon zum Beispiel auf 70 % erhöht worden ist, so müsst ihr keine Angst haben, dass es wieder auf den Anfangswert fällt. Beim Verändern von Stati wird die prozentuale Stärke beibehalten.

Trove: Eclipse kommt Morgen, am Mittwoch den 23.08.2017 für alle Spieler auf Konsole und PC.