Die Sims 4: Hunde & Katzen endlich bestätigt

Alle Sims-Fans dürfen jubeln, denn kürzlich wurde der Ankündigungstrailer der neuen Erweiterung der Sims-Serie veröffentlicht. Dieser dreht sich um das wahrscheinlich sehnlichst gewünschte Thema überhaupt. Haustiere, also Hunde und Katzen.

Endlich ist es da. Wir dürfen jubeln und Freudensprünge machen. Die neue Erweiterung Die Sims 4: Hunde & Katzen wurde in einem Trailer auf dem offiziellen Kanal von Die Sims veröffentlicht. Dieser in der Beschreibung weiter auf die Origin Seite, auf der das Spiel etwas näher erklärt wird. Wir zählen für euch auf, was euch zu Anfang in der Erweiterung erwartet.

Genauso wie bei den Sims, kannst du auch dein Haustier im Charakter-Tool erstellen und deinem pelzigen Freund einige Extras, Eignschaften und spezielle äußerliche Merkmale verpassen. Ob schmusige Kätzchen oder spielende Hundewelben, hier lassen sich neben verschiedenen Rassen auch Farben, Fellformen und einiges mehr bestimmen. Zudem wird mit der Erweiterung auch eine neue Karte spielbar sein, die Brindleton Bay heißt und zum Zentrum der Tierliebhaber werden soll. Auch in Sachen Jobs hat es einige zusätzliche Änderungen gegeben. Ihr könnt jetzt in die Rolle eines Tierarztes schlüpfen. Baut eure Praxis auf und kümmert euch neben dem üblichen Papierkram natürlich auch um die Tiere.

Wir sind endlos gehyed und freuen uns schon tierisch – hahaha Wortwitz – auf diese tolle Erweiterung und hoffen, dass es vielleicht neben den Haustieren Hund und Katze vielleicht auch noch ein paar andere Tiere zu sehen sein werden. Das würde die Erweiterung abrunden und sie weitaus komplexer erscheinen lassen.