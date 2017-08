Age of Empires 4: Announce Trailer

Kurz vor der Gamescom haut Microsoft noch einen Hammer raus: Das lang erwartete Age of Empires IV wurde mit einem Announce Trailer vorgestellt.



Seit dem Release von Age of Empires im Jahr 1997 hat das Franchise Generationen von Stratagiespielliebhabern begeistert. Nun hat Microsoft kurz vor dem Start der Gamescom den Announce Trailer zum vierten Teil der Videospielreihe veröffentlicht. Neben dem Announcement der Definitive Edition von Age of Empires II und III ist dies die dritte große Neuigkeit zum Franchise und gleichzeitig die Größte.

Auf der Website wurde bekanntgegeben, dass dieser neue Age of Empires Teil viele Elemente der geliebten Vorgänger enthalten würde, wie das Bevölkerungslimit und andere. Das Spiel entwickelt Microsoft in Zusammenarbeit mit dem Team von Relic Entertainment, die für Titel wie Company of Heroes 2, Homeworld 2 und Warhammer 40k: Dawn of War bekannt sind.

Der Trailer selbst zeigt verschiedene Szenen der Antiken Geschichte, hinterlegt mit einer Erzählerstimme. Ihr könnt euch den Trailer hier ansehen:

Weitere Infos sollen auf der Gamescom folgen!