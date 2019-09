The Avengers – Der Casino Slot für Superhelden-Fans﻿

TAuf dem Casino- und Spielautomatenmarkt, gibt es immer mehr Slots zu beliebten Spielfilmen und Serien. Dazu zählen unter anderem „The Flintstones“, „Game Of Thrones“ und „Terminator 2“. Doch nun gibt es einen weiteren Online-Spielautomaten der besonders die Herzen vieler Superhelden-Fans höherschlagen lässt. Es handelt sich hierbei um „The Avengers“.

Wir klären Sie in diesem Beitrag darüber auf, was dieser Slot so alles kann, welche Vor- und Nachteile er hat und warum immer mehr Entwickler von Online-Spielautomaten auf Slots mit Spielfilmbezug setzen.

Was Sie beim Avengers-Slot erwartet

Der Avengers-Slot wurde von der Marke Playtech entwickelt und es gibt insgesamt 5 Walzen mit 20 möglichen Gewinnlinien. Was den Einsatz betrifft, so sollte dieser bei mindestens 0,20 € liegen und darf 100,00 € nicht überschreiten. Der RTP („Return to Player“ = Auszahlungsquote) liegt bei 96,01%, es gibt ein Bonusspiel, einen Scatter und Autoplaymodus. Natürlich gibt es bei diesem Slot auch einen Jackpot.

Bei vielen Spielfilmslots ist es so üblich, dass die Symbole in Form der Spielfiguren des Films dargestellt werden. Das ist bei „The Avengers“ ebenso der Fall. Captain America, der Anführer der Superhelden kommt natürlich auch auf den Symbolen vor.

Wenn Sie den Chef der Truppe 5-mal nebeneinander kriegen, dann bekommen Sie einen hohen Jackpot. Von der Wertigkeit her folgt anschließend Iron Man, der grüne Hulk und Thor.

Zusätzlich gibt es noch jede Menge Buchstaben und Zahlen die ebenfalls in einer Reihe Gewinne ausschütten.

Eine detaillierte Spielbeschreibung des Slots und eine Auswahl der besten Anbieter, die diesen Slot im Angebot haben, finden Sie auf der Seite onlinespielcasino.de.

Wie hoch sind die Gewinnchancen bei „The Avengers“?

Wie bereits erwähnt, gibt es bei dem Online-Spielautomaten 5 Walzen und insgesamt 20 Gewinnlinien. Beim Slot sind diese 20 Linien fest vorgegeben, Sie können diese nicht selbst einstellen.

Pro Gewinnlinie beläuft sich der Einsatz je Spielrunde auf minimal 0,01 € und maximal 5 €, also 0,20 € bis 100 € insgesamt betrachtet.

Es gibt natürlich auch viele lukrative Bonus Features. Es gibt insgesamt 4 progressive Jackpots. Sie müssen lediglich 5 gleiche Heldensymbole in eine Reihe bringen

Richtig interessant wird es dann, wenn Sie den Anführer der Truppe Captain America, Iron Man, Thor, Nick Fury und der Hulk auf eine Gewinnlinie bringen, dann haben Sie ebenfalls einen Superhelden Assemble, dieser Jackpot nennt sich deshalb „Avengers Assemble“ und bringt Ihnen einen fetten Gewinn ein.

Es ist dabei auch egal in was für einer Reihenfolge die Superhelden auf den 5 Walzen erscheinen.

Warum die Entwickler von Casino-Slots immer häufiger auf Filme zurückgreifen

Schauen Sie sich gerne neue Filme an oder haben Sie eine Lieblingsserie? Sicher haben Sie dann auch einen emotionalen Bezug zu diesen Filmchen. Die Entwickler von Casino-Slots nutzen diese emotionalen Verknüpfungen um mehr potentielle Spieler anzulocken.

Jemand der sehr gerne Game Of Thrones schaut, wird sich automatisch mehr zu diesem Slot hingezogen fühlen. Eine Person, die regelmäßig diese Serie gesehen hat, besitzt nämliche eine starke emotionale Verknüpfung und wird einen solchen Slot viel eher spielen als irgendeinen anderer.

Fazit: Warum der Avengers-Slot so beliebt ist

Der „The Avengers-Slot“ ist einer der bekanntesten Online-Spielautomaten. Kein Wunder, die Filmreihe war und ist ja auch extrem bekannt und begeistert insbesondere viele junge Leute zwischen 18 und 30 Jahren. Was natürlich auch die ideale Zielgruppe der Slotentwickler darstellt.

Insgesamt betrachtet haben alle etwas von dem Slot. Die Gambler eine hohe Gewinnchance und Spaß am Spiel, die Entwickler stetigen Zulauf und steigende Bekanntheit.