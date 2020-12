Weihnachtliche Slots

Weihnachten ist eine wunderbare Zeit des Jahres, in der jeder auf ein Wunder wartet. Die Urlaubsatmosphäre wird durch den Schnee, die Weihnachtsbäume, die Dekorationen in den Einkaufszentren und, unser Lieblingsaspekt: die Geschenke. Als man noch etwas jünger war, musste man ein Jahr warten, um die Weihnachtsgeschenke zu bekommen, aber jetzt können wir diese Tradition fast ewig währen lassen, weil es Slots mit dem Thema Weihnachten gibt. Sie werden das Wetter draußen vor dem Fenster nicht ändern und nicht die ganze Familie an den Tisch bringen, aber sie werden Sie den Urlaub für eine Weile fühlen lassen und werden Ihnen auch die Geschenke bringen, aber dieses Mal auf Ihrer Kreditkarte und nicht in Ihren Socken. Einige der besten Weihnachtsslots werden nun vorgestellt

Secret Santa

Das fantastische Secret Santa Slot-Spiel kommt mit fünf Walzen, vier Reihen und bietet 1024 Möglichkeiten, die Preise zu gewinnen. Spielen Sie diesen weihnachtlichen Casino-Slot und finden Sie Ihre Gewinne unter den Geschenken vom Weihnachtsmann. Ein Vorteil: Hier sprechen Slots deutsch und bringen neben herrlicher Weihnachtsstimmung auch großartige zusätzliche Features, die Sie in Erstaunen versetzen werden. Der Secret Santa Bonus kann zufällig während des Basisspiels gestartet werden und belohnt Sie mit einem der sieben geheimnisvollen Features. Das Wild Reels Feature macht bis zu drei Walzen zu Wilds. Wenn das Wild Boost Feature ausgelöst wird, kann sich jedes Symbol auf den Walzen in ein Wild-Symbol verwandeln. Fünf Freispiele mit 3x-Multiplikator sind nur eine der besten Features

Jingle Bells

Der kostenlose Slot Jingle Bells hat fünf Gewinnlinien und drei Walzen. Jingle bells, jingle bells jingle all the way, man hört die Musik schon von weitem, wenn man gewinnen sollte.

Dieser virtuelle Slot hat einfache Regeln, so dass Sie keine Schwierigkeiten haben werden, ihn zu zocken. Bevor Sie anfangen, platzieren Sie Ihren Einsatz von einer bis fünf Münzen pro aktiver Gewinnlinie. Jetzt müssen Sie nur noch die Walzen drehen, um ähnliche Symbole auf den Gewinnlinien in Gewinnkombinationen zusammenzubringen. Im Spiel finden Sie das Glocken-Symbol, das ein Joker ist. Das bedeutet, dass es Ihnen helfen wird, die Gewinnkombinationen leichter zu bilden, da es alle Spielsymbole ersetzen kann. Drei Glocken-Symbole auf der aktiven Gewinnlinie bilden ihre eigenen Gewinnkombinationen. Wenn Sie den höchsten Preis gewinnen möchten, sollten Sie fünf Münzen pro Linie setzen und drei Glocken-Symbole auf einer bestimmten Gewinnlinie kombinieren. Und der Soundtrack ist wahrlich festlich.

Der Geist von Weihnachten

Der Geist von Weihnachten ist ein lustiger Slot, der auf dem klassischen Buch des talentierten Schriftstellers Charles Dickens basiert. Alle Symbole stellen vollständig fiktive Charaktere dar. Es besteht aus fünf Walzen sowie 20 Gewinnlinien. Sicherlich haben Sie schon einmal von Scrooge, drei Geistern der Weihnachtsvergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft gehört. Sie fungieren als Spielsymbole. Es gibt spannende Bonusrunden, in denen die Spieler ihr Glück versuchen können. Erstaunliche Winter-Soundeffekte und moderne Animationen werden Sie in solchen Video-Casino-Spielen wie diesem erfreuen! Der Slot hat einen Jackpot von 10.000 Münzen, der für 5 Scrooge-Symbole auf jeder Walze vergeben wird. Wenn Sie drei oder mehr übereinstimmende Symbole auf aktiven Walzen fangen, werden die Gewinne nur so durch den Kamin fallen.

Fazit

Im Gegensatz zu vielen anderen themenbezogenen Online-Slots haben diese Arten von Spielen für viele Spieler einen sentimentalen Wert. Die Spiele dienen dazu, Sie mit einigen sehr farbenfrohen Symbolen und Features aufzuheitern, die dem einzigen Zweck dienen, Sie daran zu erinnern, eine gute Zeit mit jedem Spin zu haben. Und um die freudige Stimmung noch zu mehren, sind die Boni dieser Art von Online-Slots in der Regel wirklich ansehnlich. Kurz gesagt, Sie müssen nicht bis Dezember warten, um sich beschwingt zu fühlen, dieses wunderbare Gefühl ist nur einen Spin entfernt. Und man kann sie auch zu jeder Jahreszeit zocken.