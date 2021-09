Slots als Drehbuch: Storylines, die inspirieren

Wer die spannende Welt der Automatenspiele gerade erst für sich entdeckt, kann schnell den Überblick verlieren. Ein schier unerschöpfliches Angebot an modernen Slots macht die Wahl für einen Anbieter oder einen Titel nicht gerade einfach. Noch dazu können Sie zwischen fantastischen 3D Slots, klassischen Spielen mit dem typischen Sound eines einarmigen Banditen und natürlich jeder Menge unterschiedlicher Themen wählen.

Was derweil darüber entscheidet, ob sich ein Slot zum Favoriten der Gambler entwickelt oder nicht, zeigen wir Ihnen in diesem Beitrag.

Die beliebtesten Slots

Derweil sich das Angebot an Automatenspielen in den diversen Online Casinos heute wahrlich sehen lassen kann, stehen Spieler zunächst einmal vor der Frage, welcher Slot sich überhaupt lohnt. Und so beginnt die Suche und nicht zuletzt das Ausprobieren.

Eine attraktive RTP Rate (Return to Player), ansprechende Grafiken, ein spannender Sound und ein Gameplay, das Spieler in den Bann zieht, sind nur einige der Aspekte, die hier berücksichtigt werden. Gerade wer bereits mehrere Titel eines bekannten Providers ausprobiert hat und auf den Geschmack gekommen ist, möchte auf eine gewisse Qualität nicht mehr verzichten.

So wird das Drehen der Walzen am Bildschirm in gewisser Weise zu einem persönlichen Abenteuer. Je spannender, ansprechender und realer ein Slot ist, umso leichter fällt es einem Spieler, sich für ein Angebot zu begeistern. Anstelle also lediglich halbherzig die Autospin-Funktion zu betätigen, lädt ein guter Slot dazu ein, aktiv mitzufiebern und Runde um Runde über Tablet, Smartphone oder PC zu zocken.

Zusammenfassend muss ein guter Slot also mindestens folgende Aspekte erfüllen:

gute RTP Rate

spannendes Gameplay

gute Grafiken und passender Sound

optional: mobiles Zocken

Von der Walze zur Geschichte

Ebenso wie bei einem guten Buch oder einem Kassenschlager auf der Leinwand, ist es auch am Automaten die Geschichte, die Spieler in ihren Bann zieht. Gute Storylines inspirieren. Sie geben dem eigentlichen Gameplay einen Kontext und verleiten dazu, immer wieder auf die gleichen Titel zuzugreifen.

Während in den größten Online Casinos leicht mehr als 1.000 verschiedene Automatenspiele angeboten werden, sind es einige wenige, an die sich die Gambler immer wieder wenden. Der Grund dafür? Eine fantastische Storyline. Eine umwerfende Geschichte.

Statt also nur die Walzen zum Rollen zu bringen und auf einen Gewinn zu warten, steigt mit jedem Spin die Spannung. Welche einzigartigen Symbole landen wohl auf den verschiedenen Walzen? Welche Funktionen werden damit ausgelöst? Und über welche Gewinne kann sich ein Spieler dann freuen?

Automatenspiele mit einer überzeugenden Storyline laden die Gambling Community dazu ein, Teil des eigentlichen Abenteuers zu werden. Wie wäre es beispielsweise mit einer virtuellen Reise ins Antike Ägypten, mit einer spannenden Schatzsuche oder mit einer farbenfrohen Früchte-Schlacht? Dies alles ist nicht nur daheim, sondern auch mobil direkt über das gewählte Endgerät möglich.

Slots mit Storylines, die Sie nicht verpassen sollten

Wer auf den Seiten einiger seriöser Online Casinos stöbert, findet nicht nur bekannte Spieleentwickler wie Play’n GO, Microgaming oder NetEnt. Auch gewisse Themen scheinen immer wieder aufgegriffen zu werden. Klassische Früchteslots, Schatzsuchen, Ägypten-Abenteuer, der Wilde Westen und vieles mehr finden sich daher in verschiedenen Varianten und warten nur darauf, entdeckt und gespielt zu werden. Um Ihnen einen ersten Eindruck von fantastischen Storylines im Automatenspiel-Bereich zu geben, stellen wir Ihnen im Folgenden einige der Top Slots und ihre Geschichte vor.

Book of Dead

Dieser Titel darf in einem guten Online Casino definitiv nicht fehlen. Denn mit Book of Dead ist dem Entwickler Play’n GO ein absoluter Publikumsliebling gelungen. Dieser Slot zählt dabei nicht ohne Grund zu einem der erfolgreichsten Titel am Markt.

Schon auf den ersten Blick ruft hier ein spannendes Abenteuer. Ägyptische Säulen, elegante Symbole auf einem 5×3 Raster, ein attraktiver Abenteurer auf der Suche nach längst vergessenen Schätzen und natürlich das namensgebende Book of Dead (Buch der Toten) laden zum Zocken ein.

Passend zur Storyline überzeugt dieser Slot mit fantastischen Grafiken, der bekannten Play’n GO Spielqualität und facettenreichen Bonus Features. So können Sie bei diesem Titel nicht nur die Walzen drehen, sondern greifen nach jedem erzielten Gewinn auch noch auf das beliebte Gamble Feature zu. Lassen Sie sich also auf Ihr ganz persönliches Ägypten-Abenteuer ein und zocken Sie um Ihren Gewinn. Genau wie bei einer Schatzsuche auch, benötigen Sie bei Book of Dead eine gehörige Portion Glück, um mit vollen Taschen nach Hause zurückzukehren.

Haben Sie Lust bekommen? Dann machen Sie sich auf die Suche nach dem Buch der Toten! Dieser hervorragende Slot steht Ihnen beispielsweise im Twin Casino zum Spielen zur Verfügung. Zurzeit wird sogar der beste Online Casino Bonus, der an diesen Automaten gebunden ist, angeboten.

Pied Piper

Kennen Sie noch den Rattenfänger von Hameln? Dieses weltbekannte Kindermärchen wurde vom Anbieter Quickspin in einen farbenfrohen Slot für Erwachsene verwandelt. Besonders ist hierbei, dass Quickspin sich für ein Thema entschieden hat, das in der Glücksspielbranche alles andere als abgegriffen ist.

Mit wunderschönen Fachwerkhäusern und einem zauberhaft blauen Himmel im Hintergrund schafft der Entwickler das passende Ambiente, um Kindheitserinnerungen wieder aufleben zu lassen. Und auch auf den Walzen lassen detaillierte Märchenfiguren wie eine Prinzessin, ein König, ein Schlüssel sowie klassische Kartensymbole (J, Q, K, A) den Spieler direkt in die Geschichte des Rattenfängers eintauchen.

Landet der Rattenfänger beim Spielen dieses Slots auf den Walzen, bekommen Sie automatisch Re-Spins geschenkt. Und derweil bei diesem Bonus Feature alle Rattenfänger- und Maus-Symbole auf ihren Positionen stehen bleiben, können Sie mit etwas Glück saftige Gewinne erzielen. Darüber hinaus profitieren Sie bei diesem idyllischen Slot auch noch von zehn Freispielen – vorausgesetzt natürlich Sie landen mindestens drei Scatter Symbole.

Lauschen Sie also den Flötentönen des Rattenfängers, folgen Sie den vielen kleinen Mäuschen und holen Sie sich einzigartige Gewinne!

Immortal Romance

Ganz im Gegensatz zur Märchen-Idylle von Pied Piper kommt Immortal Romance düster daher. In Anlehnung an die Twilight Filme dreht sich hier alles um Vampire. Microgaming überzeugt dabei vor allen Dingen mit hochwertigen Grafiken, die sowohl im Hintergrund als auch auf den Walzen für Spannung und ein zwielichtiges Ambiente sorgen. Der passende Sound erledigt das Übrige.

Insbesondere diejenigen, die Twilight bereits am Bildschirm genossen haben, ist dieser Titel auch im Casino ein Muss. Denn gleich mehrere Film-Charaktere finden sich bei Immortal Romance auf dem Walzenset wieder. Aber auch die Gambler, die bisher nichts von Edward und Bella oder ihrer unkonventionellen Liebesgeschichte gehört haben, kommen bei diesem Slot mit Sicherheit auf ihre Kosten.

Insgesamt bietet Ihnen dieser moderne Automat 243 Gewinnwege. Darüber hinaus gibt es ein Top Bonus Feature: Wild Desire. Dieses kann mit jedem beliebigen Spin ausgelöst werden, sodass zusätzliche Wilds auf den Walzen erscheinen und sich Ihre Gewinnchancen schlagartig erhöhen. Wer dann noch mindestens drei Scatter Symbole gleichzeitig landet, erhält bei Immortal Romance außerdem Free Spins. Statt Langeweile lockt hier also nicht nur Fans von Vampirgeschichten jede Menge Spannung.

Neben diesen drei Titeln zeigt die folgende Tabelle weitere Slots, die mit einer einzigartigen Storyline überzeugen.

Slot Titel Thema Provider The True Sheriff Wild West BetSoft Coins of Egypt Ägypten NetEnt Ocean’s Treasure Unterwasserwelt NetEnt Troll Huntes Skandinavische Sage Play’n GO

Fazit

Wer nicht nur am Bildschirm sitzen möchte, sondern auf der Suche nach einem wahren Abenteuer ist, sollte nach Slots mit Geschichte Ausschau halten. Lassen Sie sich von einer überzeugenden Storyline mitreißen und entkommen Sie den täglichen Sorgen! Langeweile kommt dann auf keinen Fall auf.