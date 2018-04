Rockstar Games: Lindsay Lohan verliert Rechtsstreit

Seit 2013 befinden sich die Anwälte von Lindsay Lohan und Rockstar-Games im Rechtsstreit. Nun wurde entschieden und Lindsay Lohan hat verloren.

Ganze fünf Jahre ist es nun her, dass Lindsay Lohan Rockstar Games verklagte, weil die Dame auf dem Cover sowie im Ladebildschirm Ähnlichkeiten mit Ihr haben solle. Im März 2016 bekam Lohan dann die Genemigung, den Fall an weitere Gerichtsinstanzen vortragen zu dürfen. September 2016 wurde dieser Fall jedoch von dem nächsten Bericht abgwiesen und Lohans Anwälte gingen daraufhin in Berufung. Diese Berufung wurde erst jetzt entschieden.

Am 29. März 2018 wurde im “Court of Appeals” entschieden, dass Lindsay Lohan gegen Rockstar Games und GTA 5 nicht mehr klagen darf. Der Stimmenentscheid betrug 6 zu 0, ein sehr eindeutiges Ergebnis. Das Gericht soll sich hier auf “kulturellen Konsens” seitens Rockstar Games und der Darstellung der Dame beziehen. Rockstar Games hatte bereits zu Beginn des Rechtsstreites klar gestellt, dass für die Bilder das Model Shelb Welinder als Vorbild genommen wurde. Auch die Community hatte sich über das Internet zu Wort gemeldet und hat belegen können, dass die Dame in GTA 5 mit Lindsay Lohan in keinerlei Verbindung steht.

Außerdem entschied das Gericht, dass “die Bilder eine künstlerische, satirische und undeutliche Repräsentation des Looks, Styles und der Persona einer modernen Dame sind, die sich am Strand befindet und nicht mit der Klägerin vernünftig in Verbindung bringen lassen kann.” Der vorsitzende Richter Eugene Fahey erklärte, dass es prinzipiell möglich sei, dass die Entwickler mit Figuren in ihren Kreationen die Rechte von anderen Personen verletzen. Dies tritt jedoch nur ein, wenn diese sich eindeutig identifizieren lassen.

Eines konnte Lindsay Lohan mit diesem Rechtsstreit definitiv bewirken: Publicity. Durch die Äußerungen von Lohan und die Argumente, die von beiden Parteien genannt wurden, haben Lindsay Lohan und Rockstar Games die Aufmerksamkeit der Community auf sich ziehen können.