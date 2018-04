Pillars of Eternity 2: Deadfire – Ein neues Rollenspiel wirft seine Schatten voraus

Der erste Teil des Rollenspiels Pillars of Eternity von Obsidian Entertainment verlangte dem Spieler viel Geduld und Aufmerksamkeit ab. Jetzt gibt es den Trailer zum zweiten Teil.

Der Gott Eothas galt als zerstört. Aber er findet seinen Weg zurück. Er erwacht als gigantische Statue wieder zum Leben. Er zerstört alles, was auf seinem Weg liegt. Die Aufgabe des Wächters von Caed Nua ist es, dem zerstörerischen Gott Einhalt zu gebieten oder ihn bei seinen Bemühungen zu unterstützen.

Eine riesige offene Welt erwartet den Spieler im neuen Teil. Viele Charakter, handgemalte Hintergründe und eine Story, die durch das Pillars of Eternity II: Deadfire führt. Pillars of Eternity Deadfire spielt im Vergleich zum Vorgänger nicht mehr im mittelalterlichen Setting. Das Setting des zweiten Teils zieht in karibische Umgebung mit Schiffen und Seeschlachten.