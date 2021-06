Paysafecard, Smartphone, PayPal: Damit kannst du in Online Games sicher bezahlen

Die Monate der Pandemie, vor allem in den Wintertagen, haben gezeigt, dass bestimmte Branchen einen wahren Boom erleben. So feiert gerade der Gaming-Markt Hochkonjunktur. Auch in absehbarer Zeit kann man davon ausgehen, dass das Interesse nicht wirklich abebben wird. Vor allem mobile Spiele haben es den Leuten angetan. Diese haben in Sachen Beliebtheit auch die herkömmliche Konsole längst überholt, was allerdings eher daran liegt, dass das mobile Gaming eine breitere Zielgruppe anspricht. Die meisten Games sind für den Spieler kostenlos. Doch wie verdienen die Spieleentwickler ihr Geld? Immerhin sind viele Games heutzutage äußerst kostspielig und aufwendig konzipiert. Die Möglichkeit für die Hersteller Geld zu verdienen ist entweder Werbung oder bestimmte in-Game-Käufe. Mit einem Kauf könnte man zum Beispiel seinen Skin ändern oder den Charakter optimieren. Es gibt in einigen Spielen aber auch andere Möglichkeiten, die man mit Geld generieren kann, um Abläufe zu beschleunigen, oder sich bestimmte Vorteile zu verschaffen. Bezahlt werden in-Game-Käufe meist mit Paysafecard, Kreditkarte oder PayPal.

Mobile Gaming als optimale Alternative

Ein Grund, warum die mobilen Spiele so an Beliebtheit gewonnen haben ist unter anderem die Einfachheit in der Handhabung. So können Spiele meist kostenlos auf dem Smartphone heruntergeladen und direkt gestartet werden. Wer jetzt allerdings denkt, dass bei den Mini-Spielen die Qualität drunter leidet, liegt falsch. So haben einige Spieleentwickler bereits mehrere Triple A Spiele als mobile Alternative auf den Markt geworfen. Ob Shooter, Beat‘ em Up oder Adventure, dem technologischen Fortschritt sind beim Gaming keine Grenzen gesetzt.

Sicher bezahlen bei online Games

Viele Games verfügen über bestimmte Ingame-Währungen. Hierzu empfehlen sich sichere Einzahlungsmethoden wie zum Beispiel Paysafecard oder PayPal. Vor allem aber werden Einzahlungen beim Glücksspiel genutzt. Wie auch bei den herkömmlichen Games, gab es beim online Casino einen wahren Boom durch die Pandemie. Generell war die Glücksspielbranche, unter anderem auch aufgrund neuer Gesetzesbeschlüsse, auf dem Vormarsch. Online Casinos mit Paysafecard als sichere Einzahlungsmöglichkeiten gibt es reichlich. Mehr dazu hier. Doch woher rührt der Boom um das online Casino? Letztlich lässt sich keine finale Antwort darauf finden. So könnten es mehrere Faktoren sein, die zur Beliebtheit und Akzeptanz bei den Leuten geführt haben. Zum einen hat das Glücksspiel eine enorme Präsenz im Internet eingenommen. Bekannte YouTuber und Twitch-Streamer wie Knossi haben das Gambling sogar in den Streams teils zelebriert. Natürlich färbt daraufhin ein gewisses Interesse ab, auch wenn dies von den Streamern gar nicht so gewollt war. Es ist nicht abzustreiten, dass der Streaming-Hype um das online Gaming dies zusätzlich befeuert hat.