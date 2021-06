Die perfekten Gaming-Websites

Die Zeiten, in denen Sie sich einzelne PC-Spiele erst kaufen müssen sind lange vorbei. Heute gibt es einfach Gaming-Webseiten, auf denen Sie sich teilweise sogar komplett kostenlos Ihre Seele aus dem Leib zocken können. Das Angebot ist sehr groß und vielfältig und jede Plattform bietet echte Klassiker. Sie brauchen sich lediglich bei den Gaming-Websites anmelden und schon kann der Spaß losgehen. Oder Sie erstellen eine eigene kostenlose Homepage als Gaming-Webseite. Mit Wix es ist ganz einfach, eine eigene Webseite zu erstellen. Der Anbieter hat die Erstellung von Homepages so leicht gestaltet, dass es auch als Laie ein absolutes Kinderspiel ist.

Gaming-Webseiten gibt es jedoch mittlerweile fast wie Sand am Meer. Wir haben für Sie besten 5 herausgesucht.

Steam

Die Steam-Plattform ist unter echten Gamern schon lange als Liebling bekannt und kann die größte Spielauswahl bieten. Let’s play informiert leidenschaftliche Gamer im Vorhinein über die besten Newcomer unter den Spielen, die Sie auf Steam spielen können. Darüber hinaus erhalten Sie von Let’s Play Updates, wenn es Probleme mit bestimmten Spielen gibt. Betreiber von Steam ist der Spieleentwickler Valve, der Ihnen zumindest durch Counter Strike oder Half Life etwas sagen sollte. Neben der großen Auswahl profitieren Spieler jede Woche von neuen Challenges, um neue Strategien zu entwickeln. Wer ein besonders großer Fan von Virtual Reality Spielen ist, wird auf Steam garantiert fündig.

Vorteile:

– Die Plattform ist in mehreren Sprachen verfügbar, auch Deutsch

– Zahlreiche Spiele sind kostenlos verfügbar

– Es gibt Wettbewerbe innerhalb der Spiele

– Verfügbar für Mac, Windows, iOS und Android

Top 3 Spiele auf Steam:

– Paladins

– Brawlhalla

– Call to Arms

Origin

Origin ist eine weitere Top-Gaming-Webseite, die von EA Games als Kopierschutz- und Vertriebsplattform betrieben wird. Allerdings werden auf Origin nicht nur Spiele von EA angeboten, sondern auch von Sega, Ubisoft sowie Square Enix. Leider werden auf Origins ältere Titel nicht mehr angeboten, für die auch der Support bereits eingestellt wurde. Dafür können Sie als Spieler auf der Plattform Spiele hinzufügen, die bisher nicht auf der Plattform angeboten werden.

Vorteile:

– Spiele sind in mehreren Sprachen verfügbar

– Speichern der Spiele in Ihrer Cloud

– Chat-Option zum Chatten mit Freunden oder anderen Spielern

– Sie erhalten garantiert Ihr Geld zurück, wenn Sie mit dem Download eines Spiels unzufrieden sein sollten

– Verfügbar für Mac und Windows

Top 3 Spiele auf Origins:

– Assassins Creed

– FIFA

– Need for Speed

GOG

GOG ist eine Gaming-Webseite, die vorwiegend ‘good old games’ anbietet – also echte Spieleklassiker, die niemals aus der Mode kommen und ein modernes Makeover erhalten haben. Betrieben wird GOG vom polnischen CD Projekt Red, das sich mit der Witcher-Reihe bekannt gemacht hat. Von der Witcher-Reihe gibt es auf GOG natürlich sämtliche Spiele neben anderen Klassikern. An aktuellen Spielen sind meist nur welche von kleineren Softwareentwicklern dabei. Die großen Entwickler machen um GOG eher einen Bogen, da es auf dieser Plattform keinen Kopierschutz gibt. Entsprechend kleiner fällt die Auswahl als bei Steam aus.

Vorteile:

– Benutzerfreundliche Oberfläche

– Spiele werden in Ihrer Cloud gespeichert

– Eigene Foren für Hilfestellungen

– Verfügbar für Mac, Windows und sogar Linux

Top 3 Spiele auf GOG:

– The Witcher 3 – Wild Hunt

– Shadow Tactics

– RimWorld

Uplay

Uplay ist ähnlich wie Origins an einen Softwareentwickler gebunden, und zwar an Ubisoft. Entsprechend finden Sie hauptsächlich Titel von Ubisoft auf Uplay, doch werden Ihnen auch ausgewählte Titel von Calypso, EA oder Bethesda angeboten. Anfangs gab es ein wenig Probleme, da man immer online mit dem Uplay-Konto verbunden sein musste, um ein Spiel zu spielen. Dies wurde mittlerweile vereinfacht, sodass Sie ein Spiel nur noch einmal auf Uplay aktivieren müssen, um rund um die Uhr spielen zu können.

Vorteile:

– Regelmäßige Updates

– Zahlreiche Belohnungen innerhalb der Spiele und Giveaways der Plattform selbst

– Spielstand wird bei neuesten Spielen in der Ubisoft Cloud gespeichert, sodass nicht bei einem Wechsel von Konsole zu PC verloren geht

– Verfügbar für Mac, Windows und Android

Top Spiele auf Uplay:

– Immortals Fenyx Rising

– Assassins Creed Valhalla

– Watch Dogs Legion

Softonic

Softonic glänzt durch einen harmonischen Mix an kostenfreien Spielen sowie welchen, für die Sie etwas zahlen müssen. Es ist eine sehr beliebte Gaming-Webseite, die sogar von Spieleentwicklern selbst genutzt wird. Auch bei der Auswahl ist für jeden Spieler etwas dabei: Rollenspiele, Arcade Spiele, Stimulierungen oder gar Rennspiele.

Vorteile:

– In mehreren Sprachen verfügbar

– Sehr sichere Plattform

– Touch Control

– Verfügbar für Mac, Windows, PWA und iOS

Top 3 Spiele auf Softonic:

– Call of Duty

– Grand Theft Auto

– Predator

Sie haben eine eigene Idee für eine Gaming-Webseite? Erstellen Sie sich doch einfach eine kostenlose Homepage und machen Sie Ihre Seite zu einer absoluten Top-Gaming-Webseite. Als Gamer wissen Sie schließlich genau, was Spielerherzen höher schlagen lässt und wie man eine Gaming-Webseite noch besser gestalten könnte. Sie brauchen lediglich Spiele-Know-how und ein bisschen Kreativität.