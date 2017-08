NIS America: Eine große Spielekollektion

NIS America hat uns auf der gamescom nicht nur YS VII: Lacrimosa of Dana und Dangan ronpa V3: Killing Harmonie gezeigt. Wir durften uns noch viele weitere Spiele von NIS America und den Entwicklern anschauen.

Culdcept Revolt

Culdcept Revolt ist ein Karten Spiel, welches auf einem Brettspiel ausgetragen wird. Das Kartendeck könnt ihr mit über 450 Karten bestücken, welche alle einzigarte Fähigkeiten besitzen. Sobald ihr euer Deck zusammen habt, gehts auch schon aufs Brett. Das Spiel kann man Lokal oder Online mit seinen Freunden spielen. Culdcept Revolt erscheint am 6. Oktober 2017 für Nintendo 3DS.

Touhou Kobuto: Burst Battle

Dieses Spiel kann man in dem Genre 3D Shoot ‘ em up finden. Touhou Kobuto: Burst Battle ist ein 3D Kampfspiel, welches mit zahlreichen Anime Charakteren bestückt ist. Das Spiel soll in der Zukunft auch VR unterstützen und ist zudem Local oder Online mit freunden Spielbar. Touhou Kobuto: Burst Battle kommt am 13. Oktober 2017 für Playstation 4, Playstation Vita und Nintendo Switch raus.

Demon Gaze II

Dies ist etwas für RPG und Romance Fanatiker. In Demon Gaze II müsst ihr euch mit euren Mitstreitern einem Bösen König stellen, welcher das Land in Dunkelheit stürzen will. Zudem habt ihr die Möglichkeit euren Hauptcharakter am Anfang individuell anzupassen. Durch Oldschool Grafik und Gameplay müsst ihr euch durch Dungeons kämpfen. Eine Besonderheit des Spiels ist es, dass es Date SIM Elemente besitzt. Demon Gaze II kommt am 17 November 2017 für Playstation 4 und Playstation Vita.

Yomawari: Midnight Shadows

Yomawari: Midnight Shadows spiel in einer verlassenen Stadt. Ihr seid als kleines Mädchen komplett von eurer Familie abgeschnitten und müsst euren Weg aus der Stadt finden. Der Top-Down und Side-scrolling Titel wird von den Entwicklern als Horror-Spiel betitelt. Das Design und die Atmosphäre des Spiels ist düster gehalten und bietet hier und dort einen kleinen Schrecker. Das Spiel bietet dem Spieler 12-15 Stunden Spielspaß. Yomawari: Midnight Shadows wird am 27. Oktober 2017 für Playstation 4, Playstation Vita und Steam erhältlich sein.